Idosa é presa sob suspeita de obrigar vítima a fazer saques e empréstimos

Marlene Paiva, e seu filho, Holywaldo de Paiva foram detidos acusados de dar golpes, no Rio Crédito: Reprodução/TV Globo

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu na terça-feira (25) uma idosa de 81 anos e o filho dela, de 40 anos, sob suspeita de extorquir dinheiro de uma mulher de 65 anos no Cachambi, na zona norte da capital fluminense. De acordo com as investigações da 23ª DP (Méier), Marlene de Paiva Teixeira teria se aproveitado da "aparência frágil" para abordar a vítima alegando estar perdida e pedindo ajuda.

Em seguida, segundo a polícia, o filho de Marlene, Holywaldo Bruno de Paiva Macedo, e uma comparsa, afirmando estarem armados, forçaram a vítima a entrar em um carro. Dentro do veículo, a mulher teve seus pertences roubados e foi levada a uma agência bancária, onde foi forçada a contratar empréstimos e a sacar todo seu dinheiro de sua conta. A ação criminosa durou mais de uma hora.

A denúncia levou os policiais a analisarem imagens de câmeras de segurança do local da abordagem e da agência bancária, o que permitiu a identificação dos envolvidos. A vítima também reconheceu mãe e filho.

A reportagem não localizou a defesa de Marlene e Holywaldo.

A dupla foi presa em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. Outra idosa, apontada como comparsa, ainda é procurada.

Ainda de acordo com a policia, Marlene é apontada pela investigação como a chefe do grupo criminoso e a voz de comando durante as ações. Ela já tinha passagens por furto, roubo, extorsão, estelionato e associação criminosa.