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Covid-19

Hospitais privados voltam a alertar o governo sobre falta de equipamentos

Em meio à pandemia do novo coronavírus, a questão foi levada ao Ministério da Saúde por representantes da Anahp (Associação Nacional de Hospitais Privados), que reúne 122 hospitais, em reunião na quarta-feira (1)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2020 às 16:08

Publicado em 02 de Abril de 2020 às 16:08

Além do álcool em gel, a máscara descartável é muito buscada por supostamente proteger contra o novo coronavírus.
Álcool em gel e máscara descartável são buscados por oferecerem proteção contra o novo coronavírus. Crédito: Tai's Captures/ Unsplash
Hospitais privados voltaram a alertar o governo sobre a diminuição dos estoques de equipamentos de proteção individual (EPIs), como máscaras e luvas cirúrgicas e álcool em gel, além de máscaras N95, de estrutura mais robusta.
Em meio à pandemia do novo coronavírus, a questão foi levada ao Ministério da Saúde por representantes da Anahp (Associação Nacional de Hospitais Privados), que reúne 122 hospitais, em reunião na quarta-feira (1º).
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Segundo a Anahp, a situação se agravou nas últimas duas semanas: 75% de seus hospitais associados relataram que seus estoques vão acabar em menos de um mês e 20% deles afirma que sequer têm estoques. Os outros 5% têm equipamentos que devem durar entre 30 e 60 dias.
O presidente da associação, o doutor Eduardo Amaro, afirma que a produção local desses equipamentos "é uma das alternativas mais rápidas e seguras para que o setor consiga garantir o atendimento à população neste momento e preservar os seus profissionais".

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