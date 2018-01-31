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Grande susto

Homens levam carro de luxo com criança dentro na zona sul de SP

Após alguns minutos, eles abandonaram a menina de cinco anos sem ferimentos em uma rua na região
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jan 2018 às 12:27

Publicado em 31 de Janeiro de 2018 às 12:27

Veículo foi levado às 16h por três homens. Apenas dois homens foram encontrados pela polícia Crédito: Reprodução/Google Maps
Um carro de luxo foi roubado no final da tarde de terça-feira, 30, em São Paulo, com uma criança de cinco anos que estava no banco de trás do veículo. O automóvel, um Mini Cooper, foi levado pelos criminosos no cruzamento da rua Romão Puiggari com a Simão Lopes, na Vila Morais, na zona sul da capital paulista.
Os três homens deixaram a menina, sem ferimentos, em uma rua nas proximidades da região minutos após terem roubado o carro. Moradores da região testemunharam o caso e acionaram a polícia. A criança foi resgatada pelos policiais e levada para a família.
Dois criminosos foram encontrados pela polícia por volta das 23h na Vila Morais e encaminhados para o 83º DP, Parque Bristol. Eles foram reconhecidos pelo proprietário do veículo, que ainda não foi recuperado.

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