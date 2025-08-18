Home
Homem morre após cair de altura de 20 metros na Serra do Cipó, em Minas

Homem morre após cair de altura de 20 metros na Serra do Cipó, em Minas

A vítima foi identificada como sendo natural de Santa Catarina, mas não teve nome divulgado. O homem estava na região do setor de escalada Vale da Perseguida

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 09:31

Bombeiros atuam em resgate de vítima que caiu de altura de 20 metros no setor de escalada Vale da Perseguida
Bombeiros atuam em resgate de vítima que caiu de altura de 20 metros no setor de escalada Vale da Perseguida Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros de MG

Um homem de 28 anos morreu após cair de uma altura de 20 metros enquanto fazia uma escalada em trecho da Serra do Cipó na zona rural de Jaboticatubas, município da região metropolitana de Belo Horizonte. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 18h de sábado (16) para o resgate em um local de difícil acesso. A ausência de sinal de telefone e de informações precisas sobre a localidade da vítima também dificultaram a chegada até o local da queda, onde o homem foi encontrado sem sinais vitais, segundo a corporação. A ocorrência foi encerrada às 2h deste domingo.

A vítima foi identificada como sendo natural de Santa Catarina, mas não teve nome divulgado. O homem estava na região do setor de escalada Vale da Perseguida

Homem morre após cair de altura de 20 metros na Serra do Cipó, em Minas

A vítima foi identificada como sendo natural de Santa Catarina, mas não teve nome divulgado. O homem estava na região do setor de escalada Vale da Perseguida, considerada como de maior dificuldade por quem conhece a região da Serra do Cipó.

