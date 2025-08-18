Home
>
Tá No Lucro
>
Pagamentos de agosto do Bolsa Família começam nesta segunda (18)

Pagamentos de agosto do Bolsa Família começam nesta segunda (18)

Depósitos nesta segunda-feira atendem aos beneficiários com NIS 1. Cronograma vai até o dia 29, contemplando por último aqueles com benefício terminando em zero

André Cypreste

Estagiário / [email protected]

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 08:23

Murilo Lacerda explica volatilidade das bolsas no mercado após tarifaço de Trump

Se você é participante do programa Bolsa Família, já pode se preparar para receber os vencimentos do mês de agosto. Os pagamentos começam a ser feitos nesta segunda-feira (18) para os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) de final 1, enquanto os que têm NIS de final 0 serão os últimos, no dia 29.

Recomendado para você

Depósitos nesta segunda-feira atendem aos beneficiários com NIS 1. Cronograma vai até o dia 29, contemplando por último aqueles com benefício terminando em zero

Pagamentos de agosto do Bolsa Família começam nesta segunda (18)

Quando os donos das plantas viajam ou não podem estar presentes, é ela quem garante que cada uma continue saudável, bonita e bem cuidada

'Hotel de plantas' no ES: a mulher que cuida do jardim dos viajantes

A parcela deste mês fecha o calendário de pagamentos em 2025. Vai receber o abono salarial quem foi contratado com carteira assinada em 2023, por no mínimo, 30 dias e remuneração de até dois salários mínimos

PIS/Pasep: nascidos em novembro e dezembro recebem abono a partir de sexta (15)

Neste mês, parte dos beneficiários do programa social também será contemplada com o auxílio-gás. O valor corresponde a 100% do valor médio nacional do botijão de gás de 13kg, divulgado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Essa média considera o preço dos últimos seis meses.

Confira o calendário de pagamentos em agosto de 2025:

Veja também a previsão de pagamentos dos próximos meses:

Quem pode receber o Bolsa Família?

A principal regra para receber o benefício é ter renda mensal familiar de até R$ 218 por pessoa da casa (renda per capita). Para se enquadrar no programa, é preciso somar a renda total e dividir pelo número de pessoas. Caso o valor fique abaixo dos R$ 218, a família está elegível ao Bolsa Família.

Os beneficiários também precisam manter crianças e adolescentes da família na escola, além de ter carteiras de vacinação atualizadas e, em caso de gestantes, fazer o acompanhamento pré-natal.

Para se tornar beneficiário, é preciso se inscrever no Cadastro Único (CadÚnico), sistema que garante a inclusão de famílias de baixa renda em programas sociais do governo federal. A inscrição pode ser feita nos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) das prefeituras. Estar no CadÚnico não significa a entrada automática no Bolsa Família. É apenas pré-requisito no processo de validação do programa.

Leia mais

Imagem - Fies: programa terá 56 mil vagas para inscritos no CadÚnico

Fies: programa terá 56 mil vagas para inscritos no CadÚnico

Imagem - Usado no Bolsa Família, CadÚnico terá novo sistema de inscrição

Usado no Bolsa Família, CadÚnico terá novo sistema de inscrição

Imagem - Lula tem razão sobre Bolsa Família, mas pode fazer mais

Lula tem razão sobre Bolsa Família, mas pode fazer mais

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais