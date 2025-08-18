Veja o calendário

Pagamentos de agosto do Bolsa Família começam nesta segunda (18)

Depósitos nesta segunda-feira atendem aos beneficiários com NIS 1. Cronograma vai até o dia 29, contemplando por último aqueles com benefício terminando em zero

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 08:23

Se você é participante do programa Bolsa Família, já pode se preparar para receber os vencimentos do mês de agosto. Os pagamentos começam a ser feitos nesta segunda-feira (18) para os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) de final 1, enquanto os que têm NIS de final 0 serão os últimos, no dia 29.

Neste mês, parte dos beneficiários do programa social também será contemplada com o auxílio-gás. O valor corresponde a 100% do valor médio nacional do botijão de gás de 13kg, divulgado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Essa média considera o preço dos últimos seis meses.

Confira o calendário de pagamentos em agosto de 2025:

Veja também a previsão de pagamentos dos próximos meses:

Quem pode receber o Bolsa Família?

A principal regra para receber o benefício é ter renda mensal familiar de até R$ 218 por pessoa da casa (renda per capita). Para se enquadrar no programa, é preciso somar a renda total e dividir pelo número de pessoas. Caso o valor fique abaixo dos R$ 218, a família está elegível ao Bolsa Família.

Os beneficiários também precisam manter crianças e adolescentes da família na escola, além de ter carteiras de vacinação atualizadas e, em caso de gestantes, fazer o acompanhamento pré-natal.

Para se tornar beneficiário, é preciso se inscrever no Cadastro Único (CadÚnico), sistema que garante a inclusão de famílias de baixa renda em programas sociais do governo federal. A inscrição pode ser feita nos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) das prefeituras. Estar no CadÚnico não significa a entrada automática no Bolsa Família. É apenas pré-requisito no processo de validação do programa.

