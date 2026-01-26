Tragédia

Homem morre ao ser arrastado por enxurrada na zona norte de SP

Romeu Maccione Neto, 75, saiu de casa para tentar salvar seu carro do alagamento; ao se aproximar do veículo, ele é derrubado pela força da água e arrastado pela enxurrada

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 13:35

Um homem morreu ao ser arrastado pela enxurrada durante temporal na tarde deste domingo (25), na Vila Guilherme, zona norte de São Paulo. Romeu Maccione Neto, 75, saiu de casa para tentar salvar seu carro do alagamento, na rua Piatá. Imagens mostram que, ao se aproximar do veículo, Neto é derrubado pela força da água e arrastado pela enxurrada.

Dois homens ainda tentaram resgatá-lo, mas ele ficou preso embaixo de uma caminhonete estacionada no final da rua e acabou se afogando. "Quando ele saiu, o carro já tava começando a arrastar. Ele se apavorou, acho que tentou entrar no carro, mas a água é muito forte, parece uma correnteza mesmo. Ele caiu, foi arrastado e foi parar lá embaixo, no carro que tava parado lá na esquina, mais de 100 metros", disse Marcos Maccione, sobrinho de Neto, ao "Bom dia SP", da TV Globo, nesta segunda-feira (26).

"A gente ficou apavorado porque não conseguia sair. Ligamos para o resgate. Quando baixou a água um pouco, consegui passar, fui lá, mas não adiantou. O resgate estava lá, tentou reanimar, mas não teve jeito", lamentou.

Maccione ainda relatou que a via costuma alagar muito rápido em dias de chuva forte. Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas), de São Paulo, as zonas leste e norte foram as mais prejudicadas pela chuva neste domingo. Foram registrados 12 pontos de alagamento na cidade, a maioria na região da Vila Prudente e Mooca, na zona leste.

Desde 1º de dezembro de 2025, 13 pessoas morreram em decorrência das chuvas na cidade. No último dia 16, o carro em que estavam motorista de aplicativo Marcos da Mata Ribeiro, 68, e a costureira Maria Deusdete, 67, foi arrastados pela enxurrada até o córrego morro do S, na Vila Andrade, zona sul de SP. O corpo de Ribeiro foi localizado no rio Pinheiros, próximo à ponte Edson de Godoy Bueno, na Vila Andrade, também na zona sul, na manhã do dia 17. Dois dias depois, os bombeiros localizaram o corpo de Maria Deusdete, em um trecho do rio Pinheiros próximo ao Autódromo de Interlagos.

