Homem joga veneno em caixa d'água para matar vizinho no ES

Santa Maria de Jetibá, região Serrana do Estado. Um homem de 28 anos colocou veneno em uma caixa d'água para matar o vizinho na quarta-feira (21), em, região Serrana do Estado.

O acusado Gilberto Hartiwig Acker tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de violência doméstica e descumprimento de medida protetiva contra a esposa, com quem tem dois filhos.

Gilberto Hartiwig Acker já tinha um mandado de prisão em aberto Crédito: Divulgação/PC

Foi durante a prisão dele pelas agressões à mulher que a polícia descobriu que o acusado também havia colocado veneno em uma caixa d'água para tentar matar um vizinho.

De acordo com o delegado Fabrício Lucindo, o acusado ficou preso por seis meses pelo crime de violência doméstica, mas, ao sair da prisão, no dia 2 de fevereiro, voltou para o município e continuava a incomodar a esposa e descumprir a medida protetiva. Após denúncias da esposa à polícia, foi gerado um novo mandado de prisão contra ele.

O acusado confessou ao delegado que tinha bebido cachaça e se irritado com um vizinho. Então decidiu ir até um galpão onde tinha guardado um veneno altamente tóxico, com venda controlada, que usava no combate a pragas que atacavam plantações, e despejou quase todo o frasco em uma caixa d'água que abastecia sete casas da comunidade. Depois, retornou para guardar o frasco de veneno no galpão e foi embora.

O homem disse que tinha a intenção de matar um dos vizinhos envenenado, mas não avaliou que a atitude também colocaria todas as famílias em risco.

CONTAMINAÇÃO

Uma pessoa foi contaminada ao utilizar a água e foi levada ao hospital com dores no estômago e queimação na garganta. O estado de saúde dela é estável.

Além do enorme susto e da contaminação de toda água da comunidade, as famílias terão que arcar com mais prejuízos, pois o sistema de abastecimento deverá ser cuidadosamente limpo e todo o encanamento das residências deverá ser trocado, por conta da contaminação interna.

Amostras da água foram encaminhadas para o laboratório da Perícia Criminal da Polícia Civil em Vitória.