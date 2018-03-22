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Homem joga veneno em caixa d'água para matar vizinho no ES

Amostras foram encaminhadas para o laboratório da Perícia Criminal da Polícia Civil em Vitória

Publicado em 22 de Março de 2018 às 19:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mar 2018 às 19:29
Um homem de 28 anos colocou veneno em uma caixa d'água para matar o vizinho na quarta-feira (21), em Santa Maria de Jetibá, região Serrana do Estado.
O acusado Gilberto Hartiwig Acker tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de violência doméstica e descumprimento de medida protetiva contra a esposa, com quem tem dois filhos.
Gilberto Hartiwig Acker já tinha um mandado de prisão em aberto Crédito: Divulgação/PC
Foi durante a prisão dele pelas agressões à mulher que a polícia descobriu que o acusado também havia colocado veneno em uma caixa d'água para tentar matar um vizinho.
De acordo com o delegado Fabrício Lucindo, o acusado ficou preso por seis meses pelo crime de violência doméstica, mas, ao sair da prisão, no dia 2 de fevereiro, voltou para o município e continuava a incomodar a esposa e descumprir a medida protetiva. Após denúncias da esposa à polícia, foi gerado um novo mandado de prisão contra ele.
O acusado confessou ao delegado que tinha bebido cachaça e  se irritado com um vizinho. Então decidiu ir até um galpão onde tinha guardado um veneno altamente tóxico, com venda controlada, que usava no combate a pragas que atacavam plantações, e despejou quase todo o frasco em uma caixa d'água que abastecia sete casas da comunidade. Depois, retornou para guardar o frasco de veneno no galpão e foi embora. 
O homem disse que tinha a intenção de matar um dos vizinhos envenenado, mas não avaliou que a atitude também colocaria todas as famílias em risco.
CONTAMINAÇÃO
Uma pessoa foi contaminada ao utilizar a água e foi levada ao hospital com dores no estômago e queimação na garganta. O estado de saúde dela é estável.
Além do enorme susto e da contaminação de toda água da comunidade, as famílias terão que arcar com mais prejuízos, pois o sistema de abastecimento deverá ser cuidadosamente limpo e todo o encanamento das residências deverá ser trocado, por conta da contaminação interna.
Amostras da água foram encaminhadas para o laboratório da Perícia Criminal da Polícia Civil em Vitória.
Gilberto Hartiwig Acker foi preso pelo descumprimento de medida protetiva e encaminhado ao Presídio de Viana. O delegado informou que se a perícia constatar o envenenamento da água, o acusado também poderá ser indiciado por homicídio tentado.

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