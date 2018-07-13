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Assédio sexual

Homem foge após ejacular em mulher dentro do trem da CPTM

Imagens do circuito interno do vagão estão sendo analisadas pela polícia para identificar o autor dos atos obscenos

Publicado em 13 de Julho de 2018 às 13:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jul 2018 às 13:01
Um homem, não-identificado, fugiu após ejacular em uma mulher, de 36 anos, dentro de um vagão de um trem da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), entre as estações Guaianazes e Ferraz de Vasconcelos, na tarde desta quinta-feira, 12.
Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a vítima havia sido importunada pelo homem momentos antes dele desembarcar na Estação Ferraz de Vasconcelos.
A usuária do transporte público contou à polícia que pegou no sono no vagão e, ao acordar, notou que o homem havia ejaculado em sua roupa e percebeu também que o suspeito saiu do trem com as roupas sujas.
A vítima esperou chegar à estação de Poá, onde acionou a segurança do local e foi encaminhada à Delegacia da Mulher (DDM) de Suzano para registrar o Boletim de Ocorrência (BO).
De acordo com a CPTM, as imagens do circuito interno do trem estão sendo analisadas pela polícia para identificar o autor dos atos obscenos.
Em nota, a CPTM ressaltou que o abuso sexual é um crime que deve ser combatido dentro e fora do transporte público. A Companhia afirmou que tem intensificado suas campanhas de cidadania e conscientização e as ações de combate a esse tipo de crime.

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