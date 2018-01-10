Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Homem empurra mulher nos trilhos do metrô em São Paulo; veja vídeo
Violência

Homem empurra mulher nos trilhos do metrô em São Paulo; veja vídeo

Vítima foi socorrida em hospital no Jabaquara com braço quebrado, mas sobreviveu; suspeito teria problemas mentais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jan 2018 às 11:17

Publicado em 10 de Janeiro de 2018 às 11:17

Homem empurra mulher nos trilhos do metrô em São Paulo Crédito: Reprodução
Um homem empurrou uma mulher nos trilhos da Estação Conceição, da Linha 1-Azul do metrô de São Paulo, na tarde de terça-feira, 9. A mulher foi empurrada segundos antes do metrô chegar à estação. Ela foi socorrida e encaminhada para o Hospital Municipal Doutor Arthur Ribeiro de Saboya, no Jabaquara. Ela quebrou o braço e não corre risco de vida.
Após empurrá-la, o homem saiu andando, mas foi detido pelos agentes de segurança. O caso foi registrado na Delegacia Polícia Metropolitano na estação Palmeiras-Barra Funda.
A assessoria do metrô afirmou que o homem tem problemas mentais e teria empurrado a primeira pessoa que viu. A estação teve velocidade reduzida entre 14h43 e 15h11.
 
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados