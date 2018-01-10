Homem empurra mulher nos trilhos do metrô em São Paulo; veja vídeo

Um homem empurrou uma mulher nos trilhos da Estação Conceição, da Linha 1-Azul do metrô de São Paulo, na tarde de terça-feira, 9. A mulher foi empurrada segundos antes do metrô chegar à estação. Ela foi socorrida e encaminhada para o Hospital Municipal Doutor Arthur Ribeiro de Saboya, no Jabaquara. Ela quebrou o braço e não corre risco de vida.