Homem é preso em Portugal após oferecer 100 mil euros para matar brasileira

O suspeito oferecia recompensas financeiras nas redes sociais; ele publicou ofertas em dinheiro para quem cometesse um massacre contra imigrantes e atentasse contra a vida de uma jornalista brasileira em Lisboa

A Polícia Judiciária de Portugal prendeu nesta terça-feira (21) um homem de 30 anos, de nacionalidade luso-brasileira, acusado de incitar violência contra imigrantes nas redes sociais. O suspeito oferecia recompensas financeiras nas redes sociais, segundo as autoridades. Ele publicou ofertas em dinheiro para quem cometesse um massacre contra imigrantes e atentasse contra a vida de uma jornalista brasileira em Lisboa. Ele prometia um apartamento em Lisboa e um bônus de 100 mil euros pelo ataque à jornalista. A publicação viralizou e causou forte impacto na segurança pública, gerando indignação e repúdio em diversos setores da sociedade, segundo a Polícia Judiciária.

O suspeito, identificado como Bruno Silva, ameaçou a jornalista brasileira Stefani Costa em setembro, segundo o jornal português SIC Notícias. O caso foi denunciado à polícia e um pedido de ajuda foi feito ao consulado e à embaixada do Brasil em Portugal. Bruno publica mensagens xenofóbicas e pede que imigrantes não entrem em Portugal em postagens nas redes sociais. A publicação com a ameaça à jornalista brasileira foi apagada do X.

Silva já tem antecedentes criminais por discriminação, incitação ao ódio e à violência, segundo a polícia. Ele será apresentado ao tribunal amanhã, quando serão definidas as medidas cautelares.

