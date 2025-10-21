Home
>
Brasil
>
Homem é preso em Portugal após oferecer 100 mil euros para matar brasileira

Homem é preso em Portugal após oferecer 100 mil euros para matar brasileira

O suspeito oferecia recompensas financeiras nas redes sociais; ele publicou ofertas em dinheiro para quem cometesse um massacre contra imigrantes e atentasse contra a vida de uma jornalista brasileira em Lisboa

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 15:14

Polícia Judiciária de Portugal
Polícia Judiciária de Portugal Crédito: Divulgação Polícia Judiciária de Portugal

A Polícia Judiciária de Portugal prendeu nesta terça-feira (21) um homem de 30 anos, de nacionalidade luso-brasileira, acusado de incitar violência contra imigrantes nas redes sociais. O suspeito oferecia recompensas financeiras nas redes sociais, segundo as autoridades. Ele publicou ofertas em dinheiro para quem cometesse um massacre contra imigrantes e atentasse contra a vida de uma jornalista brasileira em Lisboa. Ele prometia um apartamento em Lisboa e um bônus de 100 mil euros pelo ataque à jornalista. A publicação viralizou e causou forte impacto na segurança pública, gerando indignação e repúdio em diversos setores da sociedade, segundo a Polícia Judiciária.

Recomendado para você

O suspeito oferecia recompensas financeiras nas redes sociais; ele publicou ofertas em dinheiro para quem cometesse um massacre contra imigrantes e atentasse contra a vida de uma jornalista brasileira em Lisboa

Homem é preso em Portugal após oferecer 100 mil euros para matar brasileira

O animal, chamado Nick, era comunitário e vivia no imóvel com oito casas conjugadas na comunidade de Jatobá

Cachorro é resgatado de escombros 35 horas após explosão em Olinda

Indicação de advogado-geral da União para vaga no Supremo só deve ocorrer após retorno do presidente da viagem à Ásia

Lula encontra Alcolumbre e adia anúncio de Messias no STF

O suspeito, identificado como Bruno Silva, ameaçou a jornalista brasileira Stefani Costa em setembro, segundo o jornal português SIC Notícias. O caso foi denunciado à polícia e um pedido de ajuda foi feito ao consulado e à embaixada do Brasil em Portugal. Bruno publica mensagens xenofóbicas e pede que imigrantes não entrem em Portugal em postagens nas redes sociais. A publicação com a ameaça à jornalista brasileira foi apagada do X.

Silva já tem antecedentes criminais por discriminação, incitação ao ódio e à violência, segundo a polícia. Ele será apresentado ao tribunal amanhã, quando serão definidas as medidas cautelares.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Cachorro é resgatado de escombros 35 horas após explosão em Olinda

Cachorro é resgatado de escombros 35 horas após explosão em Olinda

Imagem - Pesquisadores desenvolvem canudo que detecta metanol em bebidas adulteradas

Pesquisadores desenvolvem canudo que detecta metanol em bebidas adulteradas

Imagem - Petrobras recebe licença para perfuração de poço na Foz do Amazonas

Petrobras recebe licença para perfuração de poço na Foz do Amazonas

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais