Homem é preso em flagrante suspeito de matar ex-companheira

Eles tiveram um relacionamento por 16 anos e três filhos, uma adolescente de 16 anos e dois meninos, de 7 e 5. Eles estavam separados havia quase dois meses

Homem confessor ter matado companheira e jogado seu corpo no Tietê

Um homem foi preso em flagrante nesta quarta-feira (21), em Osasco, na Grande São Paulo, suspeito de matar a ex-companheira, que estava desaparecida desde segunda-feira. Segundo a polícia, Carlos Eduardo de Souza Ribeiro, 35, confessou o crime após ser confrontado com imagens de câmera de monitoramento que o mostravam carregando o corpo de Amanda Caroline de Almeida, 31. A reportagem não conseguiu contato com a defesa de Carlos Eduardo.

Eles tiveram um relacionamento por 16 anos e três filhos, uma adolescente de 16 anos e dois meninos, de 7 e 5. Eles estavam separados havia quase dois meses. De acordo com o boletim de ocorrência, eles se viam com frequência por causa dos filhos, continuavam frequentando a casa um do outro e trabalhavam juntos, com eventos.>

No domingo (18), Amanda havia saído com a filha, uma sobrinha e uma amiga e encontrou um ex-namorado dos tempos de adolescência. Por volta das 23h, ela pediu carona a ele para deixar a filha na casa do pai. Esse homem contou à polícia que levou Amanda para a casa dele, onde passaram a noite. Por volta das 7h de segunda, ao deixar Amanda na casa dela, viram o carro de Carlos Eduardo parado na porta.>

Ela pediu para que o homem parasse em outra rua, pois temia que Carlos Eduardo fizesse alguma coisa contra ela. Segundo o registro policial, Amanda teria contado a esse homem que havia se separado porque tinha sido agredida fisicamente pelo ex-companheiro, cerca de um mês e meio antes, e que não sabia lidar com ele. Contou que não registrou boletim de ocorrência por causa dos filhos.>

Uma prima da vítima contou em depoimento que Amanda sofria violência doméstica e apresentou fotos dela com hematomas no rosto e pescoço. Carlos Eduardo foi ouvido na presença da advogada e, inicialmente, negou envolvimento no desaparecimento. Disse que o carro estava na porta da casa de Amanda porque havia apresentado problemas mecânicos depois de ter ido até o local.

A polícia, porém, conseguiu imagens de câmera de monitoramento que mostram dois homens, um com as características dele, entrando no imóvel, e depois saindo com um volume, que seria compatível com um corpo humano, enrolado em um cobertor, que foi colocado no porta-malas do veículo.>

Ainda segundo a polícia, Carlos Eduardo, então, confessou ter matado Amanda por asfixia e jogado o corpo no rio Tietê. Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), Carlos Eduardo confessou que a outra pessoa que aparece na imagem é seu irmão, chamado Henrique, 38. Ele foi detido na manhã desta quinta. Ambos foram conduzidos ao 4º Distrito Policial da cidade e, posteriormente, encaminhados para audiência de custódia, onde tiveram a prisão preventiva (sem prazo) decretada.>

A SSP afirmou que o caso foi registrado como feminicídio e ocultação de cadáver e que seguem as buscas pelo corpo de Amanda.>

