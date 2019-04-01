Homem é flagrado abusando sexualmente de cabras em Pernambuco

Um homem de 50 anos foi flagrado abusando sexualmente de cabras, em Pernambuco, neste sábado (30). O caso ocorreu no Sítio Queimadas, na zona rural de Brejo da Madre de Deus, próximo a Caruaru.

De acordo com o delegado José Eymar da Silva Coutinho Filho, à frente da Delegacia de Polícia do distrito, o homem foi imobilizado por populares, os quais o avistaram sem roupa e praticando atos sexuais com os animais, e logo acionaram a polícia. "Estiveram no local policiais do GATI do 24° BPM que de pronto encaminharam o acusado para a Delegacia, onde o mesmo foi apresentado ao delegado de plantão, que instaurou o Termo Circunstanciado e liberou o conduzido logo em seguida, ficando este à disposição da Justiça", informou.