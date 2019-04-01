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Crime

Homem é flagrado abusando sexualmente de cabras em Pernambuco

A pena máxima prevista para a infração é de um ano de detenção e poderá resultar em prestação de serviços à comunidade

Publicado em 01 de Abril de 2019 às 19:58

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

01 abr 2019 às 19:58
Homem é preso suspeito de abusar sexualmente de cabras Crédito: Divulgação/WhatsApp
Um homem de 50 anos foi flagrado abusando sexualmente de cabras, em Pernambuco, neste sábado (30). O caso ocorreu no Sítio Queimadas, na zona rural de Brejo da Madre de Deus, próximo a Caruaru.
> Câmara aumenta pena de maus-tratos contra animais e zoofilia
De acordo com o delegado José Eymar da Silva Coutinho Filho, à frente da Delegacia de Polícia do distrito, o homem foi imobilizado por populares, os quais o avistaram sem roupa e praticando atos sexuais com os animais, e logo acionaram a polícia. "Estiveram no local policiais do GATI do 24° BPM que de pronto encaminharam o acusado para a Delegacia, onde o mesmo foi apresentado ao delegado de plantão, que instaurou o Termo Circunstanciado e liberou o conduzido logo em seguida, ficando este à disposição da Justiça", informou. 
O caso de zoofilia, conforme narrou a autoridade policial, deverá caracterizar o crime de abuso contra os animais, previsto no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais. A pena máxima prevista para a infração é de um ano de detenção e poderá resultar em prestação de serviços à comunidade.
>  Conheça os 10 fetiches mais comuns em consultórios de sexólogos 

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