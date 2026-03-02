Fim de jogo

Homem é detido no RJ por promover baile funk para menores no Roblox

A operação prendeu preventivamente o adulto responsável pelo "Baile da Rocinha", em Duque de Caxias, na comunidade Vai Quem Quer; segundo a polícia, a comunidade é explorada pelo Comando Vermelho

Publicado em 2 de março de 2026 às 13:34

A PCERJ (Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro) prendeu um dos suspeitos de organizar baile funk para crianças na plataforma Roblox. A operação foi realizada na manhã do último sábado. Chamada "Fim de Jogo", a investida prendeu preventivamente o adulto responsável pelo "Baile da Rocinha", em Duque de Caxias, na comunidade Vai Quem Quer. Segundo a polícia, a comunidade é explorada pelo Comando Vermelho. Houve busca e apreensão de materiais na casa de dois menores. De acordo com a delegada Maria Luiza Machado, da DCAV (Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima), eles são suspeitos de administrarem as salas "Baile da Síria" e o "Baile do Urso".

A investigação começou em janeiro deste ano. A DCAV (Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima) recebeu denúncias da realização de bailes funk com práticas criminosas em salas do Roblox. A polícia, então, começou a monitorar o ambiente e conseguiu identificar as pessoas com a ajuda da plataforma. As crianças eram expostas a situações inadequadas. Segundo a PCERJ, nos ambientes virtuais, as pessoas tinham acesso a armas, drogas, bebidas e havia incitação a diversas práticas criminosas, como homicídios de policiais, e até a possibilidade de realizarem "jobs", remetendo à prática de prostituição virtual em troca de moedas do jogo.

Acesso para baile no Roblox permitia pessoas com cinco anos ou mais Crédito: Reprodução/Roblox

No início do ano, uma mãe relatou ter ouvido filha falar em fazer "job" em baile do Roblox. No Instagram, Karolyne Duarte diz ter se assustado ao ouvir filha mencionar que "faria job" no Roblox. Após a repercussão, a polícia do Rio de Janeiro anunciou que investigaria o caso.

Roblox é uma plataforma muito usada por crianças e adolescentes. Ao todo, eles dizem ter 151 milhões de usuários ativos, sendo que um terço deles tem menos de 13 anos. No ano passado, divulgaram um sistema de checagem de idade que limitaria, por exemplo, o chat por voz com pessoas de idades distintas. A política foi implementada neste ano e levou a uma série de protestos de crianças.

