Acidente

Homem de 23 anos morre atropelado por trem em linha férrea de São Paulo

Caso foi registrado como morte suspeita. A investigação será realizada pela Delegacia de Cubatão. Foram solicitados exames ao Instituto Médico Legal e ao Instituto de Criminalística

Um homem de 23 anos morreu na manhã deste domingo (25) após ser atropelado por um trem na linha férrea do bairro Vila Natal, em Cubatão (SP). Vítima foi encontrada caída entre as duas faixas da linha férrea. A identidade do homem não foi divulgada pela polícia.

