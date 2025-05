Violência

Morre segunda vítima de ataque a tiros em bar de Vila Velha

Caso aconteceu na noite do último sábado (24). Paulo Cesar Nepomuceno, 56 anos, foi baleado na cabeça. Ele estava internado e morreu no domingo (25). Deivid Martinelli Pereira, de 35 anos, morreu ainda no local

Publicado em 26 de maio de 2025 às 08:21

Bar do Bacaninha, em Jardim Marilândia (Vila Velha), por onde bandidos passaram atirando Crédito: Daniel Marçal

Morreu na tarde de domingo (25) a segunda vítima de um ataque a tiros em um bar no bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha, ocorrido na noite de sábado (24). Paulo Cesar Nepomuceno, 56 anos, estava internado após levar um tiro na cabeça, mas não resistiu. A informação foi confirmada pela filha da vítima à TV Gazeta.>

O ataque foi cometido por dois homens em uma bicicleta, que passaram atirando contra frequentadores do estabelecimento. Deivid Martinelli Pereira, de 35 anos, morreu ainda no local. Além de Deivid e Paulo, outros dois homens foram baleados. Um de 37 anos foi ferido na perna e levado ao Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria. Um de 29 anos levou um tiro de raspão na nuca e foi encaminhado ao Pronto Atendimento de Cobilândia, no mesmo município. O bar estava lotado no momento do crime.>

Na manhã de domingo (25), a Polícia Civil informou, em nota, que o caso está sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e, até que aquele momento, não havia detidos ou outros destalhes da investigação. A corporação voltou a ser procurada nesta segunda-feira (26) para atualizações sobre o caso.>

Com informações de Ludson Nobre, da TV Gazeta>

>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta