Homem atropela e mata atual namorado de ex-companheira no RJ

Homem atropela e mata atual namorado de ex-companheira no RJ

Testemunhas contaram à polícia que o homem foi até um bar onde sua ex-companheira estava com o atual namorado; a aproximação descumpriu uma medida protetiva que a mulher mantinha contra o ex

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 14:41

Um homem foi preso em flagrante sob a suspeita de ter atropelado e matado o atual namorado de sua ex-companheira, neste domingo (14), em Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro. Testemunhas contaram à polícia que o homem foi até um bar onde sua ex-companheira estava com o atual namorado, Marcus Vinicius Carvalho. A aproximação descumpriu uma medida protetiva que a mulher mantinha contra o ex.

O suspeito e Marcus Vinicius brigaram no bar, segundo a Polícia Militar. O homem, então, saiu do estabelecimento e retornou em seguida dirigindo seu carro em alta velocidade. Ele atropelou Marcus Vinicius, que estava em uma calçada. A vítima chegou a ser socorrida, mas morreu no local, segundo a PM. O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios. O homem se apresentou à 35ª DP (Campo Grande) e foi preso em flagrante por lesão corporal, no contexto de violência doméstica. Ele deve passar por audiência de custódia nesta segunda (15).

Casos envolvendo feminicídios, tentativas de feminicídio e descumprimento de medidas protetivas ganharam destaque no Brasil, nas últimas semanas. Neste domingo (14), atos em diferentes capitais do país contra o PL da Dosimetria lembravam também as mulheres vítimas. Em 2024, o Brasil registrou o maior número de casos de feminicídio da série histórica, com 1.459 vítimas, superando os 1.448 registros do período anterior.

