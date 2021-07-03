Hamilton renova contrato com a Mercedes por duas temporadas

O piloto Lewis Hamilton, da Fórmula 1 Crédito: Reprodução Twitter

Lewis Hamilton vai correr pela equipe Mercedes por pelo menos mais duas temporadas. Neste sábado pela manhã (03), antes dos treinos para o GP da Áustria, em Spielberg, a escuderia anunciou a ampliação do acordo com o piloto inglês até o fim de 2023. O novo acordo deixou o heptacampeão "muito feliz e animado" por novas conquistas.

"A equipe Mercedes-AMG Petronas F1 tem o prazer de anunciar uma prorrogação de dois anos de sua parceria com o sete vezes campeão mundial de pilotos Lewis Hamilton, dando continuidade a um relacionamento que se tornou a dupla de pilotos e equipes de maior sucesso na história da Fórmula 1. Lewis irá pilotar pela Mercedes nas temporadas de 2022 e 2023, sua 10ª e 11ª com a equipe baseada em Brackley", anunciou a equipe Mercedes.

Hamilton está na Mercedes desde 2013, na qual faz história com a conquista de seis dos seus sete títulos mundiais, além de 77 vitórias somadas e outras 74 pole positions conquistadas.

"É difícil acreditar que já faz quase nove anos trabalhando com esta equipe incrível e estou animado para continuar nossa parceria por mais dois anos", afirmou Hamilton. "Já conquistamos muito juntos, mas ainda temos muito a conquistar, tanto dentro quanto fora da pista."

O inglês agradeceu à equipe não apenas pelo apoio nas pistas, mas também por incentivá-lo em causas sociais e na luta contra a desigualdade e o preconceito. "Estou incrivelmente orgulhoso e grato por como a Mercedes me apoiou em meu esforço para melhorar a diversidade e a igualdade em nosso esporte", lembrou.

E completou: "Eles se responsabilizaram e deram passos importantes na criação de uma equipe mais diversificada e um ambiente inclusivo. Obrigado a todos os indivíduos dedicados e talentosos da Mercedes, cujo trabalho árduo torna tudo isso possível, e ao conselho por sua confiança contínua em mim", agradeceu o heptacampeão. "Estamos entrando em uma nova era do carro que será desafiadora e empolgante e mal posso esperar para ver o que mais podemos alcançar juntos."