Morte acidental

Criança de 2 anos atira e mata mãe enquanto brincava com arma do pai em MS

Mulher de 27 anos estava na varanda com o marido e o bebê quando acabou morta. Câmeras de segurança da casa gravaram o acidente

BELO HORIZONTE - Uma mulher de 27 anos morreu na última sexta-feira (13) após o filho, de dois anos, atirar nela de forma acidental, no interior de Mato Grosso do Sul. A arma era do pai da criança e marido da vítima, que foi levado à delegacia, ouvido e liberado.

De acordo com a corporação, a mulher foi atingida no braço e no tórax e chegou a ser encaminhada ao hospital, mas não sobreviveu. Imagens registradas pelo circuito de segurança da residência mostram o casal sentado na varanda e a criança brincando com a arma, na cidade de Rio Verde de Mato Grosso (MS).