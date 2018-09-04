Haddad faz 'juramento de lealdade' e Alckmin ironiza Dilma e Bolsonaro

(MDB) ressaltou seu histórico limpo de investigações e ressaltou que não aposta na polarização do Brasil. O candidato do governo destaca que divide as pessoas entre "quem ajuda" o país ou não na hora da necessidade. Ciro Gomes (PDT), por sua vez, voltou a detalhar sua proposta de limpar o nome dos brasileiros do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) por meio da renegociação de juros e multas.