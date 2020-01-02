Grupos de renovação política colidem com partidos e são copiados

Congresso, votação da previdência Crédito: Roque de Sá

O ano de 2019 começou do jeito que eles sonharam: com recorde de novatos eleitos e a promessa de ambiente favorável a inovações.

Desde então, grupos que pregam renovação na vida pública e ajudaram a impulsionar a oxigenação se depararam com a política da vida real --e vêm lidando com muita cara feia.

Organizações como RenovaBR, Acredito e Livres sofrem ataques e questionamentos de partidos, em um movimento que classificam como reação do status quo a um corpo estranho.

No conflito, já teve legenda que fechou as portas para membros de movimentos, acusação de que as entidades atuam como siglas paralelas e embates na Justiça Eleitoral. Uma guerra que, na visão dos dois lados, só tende a se acirrar, apesar de exemplos de boa convivência aqui e ali.

O estopim da crise foi o voto de dois expoentes do ecossistema de movimentos na reforma da Previdência, em julho.

Por darem sim ao projeto, contrariando a orientação partidária, Tabata Amaral (PDT-SP) e Felipe Rigoni (PSB-ES) foram punidos pelas siglas e agora brigam no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para se desfiliarem sem perder os mandatos.

Os dois deputados federais de primeiro mandato integram o Acredito, um movimento de jovens com ramificações pelo país que tem como bandeira o combate à polarização e à desigualdade.

Eles também foram alunos do RenovaBR, iniciativa privada de capacitação de candidatos que elegeu 17 pessoas para o Legislativo em 2018, desde Assembleias até o Senado.

As primeiras reações deram o tom da grita. Dirigentes do PDT, entre eles o ex-presidenciável Ciro Gomes, disseram que Tabata era uma infiltrada, servia a dois senhores e integrava partidos clandestinos.

O presidente da sigla trabalhista, Carlos Lupi, repetidas vezes deu declarações no sentido de que o mais democrático seria os ativistas fundarem as próprias legendas e se submeterem às regras do jogo.

As críticas se embasavam na visão de que os dois deputados se posicionaram a favor da reforma previdenciária por influência de patrocinadores das organizações que representam.

O RenovaBR, por exemplo, tem como garoto-propaganda o apresentador Luciano Huck, provável candidato à Presidência em 2022 e frequentemente associado ao mercado financeiro. A escola se declara suprapartidária e sem preferências ideológicas.

Em resposta, o PDT aprovou uma regra para impedir que membros dos movimentos disputem eleições pelo partido. Agora o postulante terá que escolher entre um e outro.

Além do Renova e do Acredito, a restrição atinge integrantes do Agora! (que formula políticas públicas e também tem Huck como um dos porta-vozes) e do Livres (que difunde o ideário liberal e abriga eleitos de variadas filiações). A Raps (Rede de Ação Política pela Sustentabilidade), que agrega políticos com e sem mandato em torno da sustentabilidade, também entrou na mira.

Em manobra parecida, o Partido Novo surpreendeu e frustrou filiados ao incluir, no termo de compromisso dos pré-candidatos de 2020, a determinação de que eles não podem estar vinculados a "movimentos ou instituições que tenham caráter político ou atuação política". A medida pegou em cheio participantes do Livres que se preparavam para concorrer pela sigla presidida por João Amoêdo.

Outro grupo que guarda proximidade com as pautas do Novo e pode agora ser barrado no baile laranja é o MBL (Movimento Brasil Livre). E a saída apontada pelo Novo é, curiosamente, a mesma do PDT: que a turma da renovação monte seus próprios partidos. Assim, teriam "uma representação efetiva de fato e de direito", ressaltou em nota.

Em outra frente de pressão, a atuação do Renova é questionada perante o TSE, em consulta formulada pelo deputado federal Fausto Pinato (PP-SP).

Ele indaga a corte sobre a legalidade de atividades que em tese são de competência exclusiva dos partidos e quer que o tribunal se pronuncie sobre a intromissão de "instituições para-legais" no processo eleitoral.

Pergunta também que órgão público responde pela fiscalização da associação, sobretudo no financiamento. O curso, que ainda será intimado para se manifestar, sempre disse que sua atuação se restringe ao período pré-eleitoral e respeita as leis.

Depois da ascensão do Renova, legendas como PSDB, PT, Cidadania e PDT reativaram ou reforçaram seus programas de formação política e de atração de quadros.

O PT, que via com desconfiança a adesão de filiados à iniciativa apoiada por Huck, lançou a plataforma Representa, para incentivar candidaturas de esquerda em 2020 e treinar interessados.

Na avaliação de atores ligados a esse cenário que foram ouvidos pela Folha, a série de rixas dos últimos meses delimitou uma fronteira. Organizações independentes consideram ter provocado um incômodo que obrigou os partidos a se mexerem. E siglas que aproveitaram o capital eleitoral dos novatos agora repensam a aproximação.

O Cidadania tem sido identificado como exceção, já que fez o caminho inverso e mudou seu estatuto para garantir a entrada de membros de movimentos e a presença deles em postos na cúpula da agremiação.

De modo geral, no entanto, os partidos são enxergados pelos ativistas como estruturas arcaicas e sem transparência, que são comandadas por caciques e repelem tentativas de modernização.

A paralisia de um projeto de lei protocolado no Congresso para reverter essa situação é atribuída justamente à falta de interesse da política tradicional. Apresentado em agosto, o texto que propõe reformar o sistema foi construído por uma rede de entidades.