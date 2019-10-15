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Grupo do PSL convoca obstrução na Câmara para derrotar governo

Legenda tenta retaliar governo na análise de proposta de interesse do governo

Publicado em 15 de Outubro de 2019 às 19:51

Publicado em 

15 out 2019 às 19:51
Luciano Bivar, presidente do PSL, foi alvo de operação da PF nesta terça-feira (15) Crédito: Agência Senado
AGÊNCIA ESTADO - No dia em que a Polícia Federal deflagrou uma operação contra o presidente do PSL, Luciano Bivar (PE), o grupo de deputados da legenda que apoia o dirigente tenta um contra-ataque no plenário da Câmara. Na pauta da Casa, está uma medida provisória que trata sobre a reformulação da estrutura do Poder Executivo e mexe com pontos sensíveis como o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). A medida precisa ser aprovada até esta quarta-feira (16) pela Câmara e Senado para não perder a validade.
O partido está em pé-de guerra com o governo de Jair Bolsonaro, que está ameaçando deixar a sigla e busca uma saída jurídica para isso.
O grupo de deputados conta com o presidente da Comissão de Constituição, Cidadania e Justiça (CCJ), Felipe Francischini (PSL-PR), e também com o líder da legenda na Câmara, Delegado Waldir (PSL-GO).
A orientação do partido é de obstruir a votação, enquanto a do governo, feita pelo Major Vitor Hugo (PSL-GO), é de aprovar.
Os deputados pró-Bivar tentam ainda reduzir o quórum do plenário para que a sessão seja encerrada, e a CCJ possa retomar o debate sobre o projeto que trata da possibilidade de prisão em segunda instância.

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