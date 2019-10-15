Grupo do PSL convoca obstrução na Câmara para derrotar governo

Luciano Bivar, presidente do PSL, foi alvo de operação da PF nesta terça-feira (15) Crédito: Agência Senado

O grupo de deputados conta com o presidente da Comissão de Constituição, Cidadania e Justiça (CCJ), Felipe Francischini (PSL-PR), e também com o líder da legenda na Câmara, Delegado Waldir (PSL-GO).

A orientação do partido é de obstruir a votação, enquanto a do governo, feita pelo Major Vitor Hugo (PSL-GO), é de aprovar.