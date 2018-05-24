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Greve de caminhoneiros pode prejudicar fornecimento de água

Cedae pede que população economize; Comlurb também foi afetada. Hospitais e PM funcionam normalmente

Publicado em 24 de Maio de 2018 às 13:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mai 2018 às 13:54
BR 101, em Viana, foi um dos pontos de manifestação Crédito: Ari Melo/tv gazeta
A greve dos caminhoneiros também pode afetar o fornecimento de água no estado do Rio. A Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae) pede que a população do estado economize água porque a o bloqueio de carretas nas estradas em todo o país provoca dificuldade de entrega no fornecimento de produtos químicos na companhia.
"No momento, a dificuldade de entrega está causando baixa no estoque dos produtos químicos. A Cedae permanecerá agindo para que suas atividades de produção continuem sem interrupção, no entanto, pede à população que economize água até que seja restabelecida a normalidade na entrega dos produtos químicos necessários e fundamentais ao tratamento", diz a Cedae em nota.
O fornecimento de água não é o único serviço afetado. A crise desencadeada pela greve de caminhoneiros atingiu em cheio o trabalho da Companhia Municipal de Limpeza Urbana do Rio (Comlurb), nesta quarta-feira. Segundo a empresa, a paralisação tem prejudicado o abastecimento dos caminhões. Por causa do racionamento, a companhia informou que está priorizando a coleta domiciliar, "que vem sendo feita normalmente".
Além do risco de faltar combutível, a empresa enfrenta outros problemas. Um deles são os prejuízos materiais provocados pelas manifestações. A Comlurb disse que quinze caminhões da companhia foram danificados em piquetes de caminhoneiros. Os funcionários também estão tendo dificuldades em transportar o lixo recolhido para o Centro de Tratamento de Resíduos (CTR-Rio), em Seropédica, por causa dos bloqueios. A Comlurb informou que a situação será regularizada assim que a greve terminar.
HOSPITAIS FUNCIONAM NORMALMENTE
A paralisação de caminhoneiros ainda não afetou os hospitais públicos do Rio. Em nota, a Secretaria estadual de Saúde informa que a greve dos caminhoneiros ainda não afeta as unidades da rede estadual, situação semelhante ao do município do Rio. "Estamos monitorando e até este momento não recebemos nenhuma notificação de problemas a respeito desta situação", informa a Secretaria municipal de Saúde.
Apesar da falta de combustíveis em muitos postos, a Polícia Militar do Rio informou, na manhã desta quinta-feira, que o patrulhamento ostensivo segue em todo Estado do Rio sem alterações até o momento.
Já na educação, duas cidades do Sul do estado cancelaram as aulas. Em Porto Real, as aulas foram suspensas hoje e nesta sexta-feira. Já em Barra Mansa, a suspensão segue até a próxima segunda-feira.
As Secretarias de Educação das cidades de Barra Mansa e Porto Real, no Sul do estado, anunciaram que as aulas da rede pública de ensino desses municípios serão suspensas nesta quinta-feira e sexta-feira. A informação foi divulgada no início da noite desta quarta-feira. O interrupção ocorre devido a greve dos caminhoneiros, que começou na última segunda-feira.
Em Barra Mansa, as aulas em todas as 72 escolas do município, também estarão suspensas na próxima segunda-feira. São cerca de 20 mil alunos e mais de três mil profissionais de educação afetados pela falta de combustível. A decisão foi tomada após o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Barra Mansa e Volta Redonda (SindPass) enviar um documento à prefeitura, em que comunicava que, por conta da greve dos caminhoneiros, as empresas de ônibus deixariam de circular devido a falta de óleo diesel.

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