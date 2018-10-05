Grande Vitória: shoppings têm horário especial no dia das eleições

Final de semana decisivo, capixabas vão escolher deputado federal, estadual, dois senadores, governador e presidente do Brasil neste domingo (7). Pensando nisto, o Gazeta Online listou o horário de funcionamento dos principais shoppings da Grande Vitória neste dia.
Shopping Vitória
Lojas e estandes: fechados;
Praça de alimentação e lazer: funcionamento obrigatório das 11 às 22 horas;
Cinema: de acordo com o horário das sessões;
Parque da Galinha Pintadinha: as 14 às 21 horas;
Centro Médico e Odontológico: fechado.
Shopping Jardins
Normalmente, as lojas deste shopping não abrem aos domingos, só funcionam a Praça de Alimentação e o cinema. No domingo (7), o funcionamento da praça é normal, das 11 às 23 horas. O Cine Jardins, funcionará conforme horário das sessões.
Boulevard Shopping Vila Velha
As lojas estarão fechadas. A Praça de Alimentação e Lazer funcionará das 11 às 22 horas. O Extrabom Supermercado ficará fechado e o Cinema funciona conforme programação.
Shopping Vila Velha
A Praça de Alimentação funcionará das 11 às 22 horas e o cinema, conforme programação. O funcionamento das lojas é facultativo. O Carrefour estará fechado.
Shopping Praia da Costa
A Praça de Alimentação funcionará das 11 às 22 horas e o cinema, conforme programação. As lojas e quiosques estarão fechados. A Praça de Lazer, também funcionará conforme a programação do local.
Shopping Montserrat
A Praça de Alimentação e Lazer vai funcionar de 11 às 21 horas. A abertura das lojas e quiosques é facultativa, de 11 às 21 horas. O cinema, funcionará conforme programação.
Shopping Mestre Álvaro
A Praça de Alimentação e Lazer vai funcionar de 11 às 22 horas. A abertura das lojas e quiosques é facultativa, de 11 às 21 horas. O cinema, funcionará conforme programação.
Shopping Moxuara
Praça de alimentação e Lazer: 11h às 22h.
Lojas e quiosques: abertura facultativa de 11h às 21h
Cinema: conforme programação
* Os shoppings Laranjeiras e Norte Sul foram demandados, mas não responderam sobre o horário de funcionamento