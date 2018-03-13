Governo vai recorrer da decisão de Barroso que mudou indulto

Carlos Marun, ministro da Secretaria de Governo Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Carlos Marun, afirmou na tarde desta terça-feira (13), que o governo vai recorrer da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, que alterou o indulto natalino e retirou a possibilidade de condenados por crimes de colarinho-branco serem beneficiados.

O texto foi editado pelo presidente Michel Temer em dezembro e teve alguns artigos suspensos pela presidente do STF, Cármen Lúcia. Marun e o ministro da Justiça, Torquato Jardim, criticaram Barroso, dizendo que a mudança no indulto invade a competência exclusiva de Temer.

Desde a semana passada, Marun e auxiliares de Temer vêm criticando Barroso, após o ministro ter determinado a quebra de sigilo de Temer no inquérito que investiga irregularidades no setor portuário. Ele é relator do caso no STF.

Nesta terça (13), Marun afirmou ainda que avalia se licenciar do cargo de ministro para apresentar uma representação no Senado para pedir o impeachment de Barroso. Ele negou que a ideia seja uma ameaça ao ministro do STF e disse que, mesmo falando oficialmente do Palácio do Planalto, não conversou com Temer sobre o assunto. É o deputado Carlos Marun que pensa em tomar essa atitude, disse ele.

O ministro, que concedeu entrevista ao lado de Torquato, lembrou que Barroso foi indicado pela ex-presidente petista Dilma Rousseff. Segundo Marun, há inconformidade em relação a algumas decisões proferidas pelo ministro Barroso e citou que ele foi advogado do italiano Cesare Battisti e que ele usou um indulto assinado por Dilma que teria beneficiado Delúbio Soares, José Dirceu e José Genoino. O ministro usou indulto para fazer livres uma série de condenados e destaco esses três, disse, acrescentando que causa estranheza que agora entenda o indulto com uma mínima diferença.

Não é insinuação, isso é afirmação. Ao dizer que o decreto do presidente é um passe livre para a corrupção, ele não relacionou os corruptos que seriam postos em liberdade em função do decreto, disse Marun. Não era antes? Mudou? Virou? Ou corruptos, petistas são diferentes dos outros? Isto me indigna. Principalmente quando se utiliza desse subterfúgios para ofender, atingir uma pessoa honrada como o presidente Temer.