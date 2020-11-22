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Depois de dois apagões

Governo vai apresentar novo plano energético para o Amapá

Segundo o ministro Bento Albuquerque será possível, em 15 dias, apresentar um planejamento para o Estado e outras regiões com características semelhantes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2020 às 10:00

Publicado em 22 de Novembro de 2020 às 10:00

Um novo apagão atinge todo o Estado do Amapá na noite desta terça-feira (17)
Um novo apagão atingiu todo o Estado do Amapá na noite de terça-feira (17) Crédito: Maksuel Martins /Fotoarena/Folhapress
O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, aproveitou a visita do presidente Jair Bolsonaro ao Amapá para anunciar que um novo plano energético será apresentado em 15 dias, após o Estado ser atingido por dois apagões nas últimas semanas.
De acordo com o ministro, o estudo está sendo elaborado pelo grupo de crise criado na pasta após o primeiro apagão, em 3 de novembro. "Nós entendemos que nos próximos 15 dias vamos apresentar esse novo plano energético para a sociedade brasileira, e em particular para o Amapá. Nós podemos garantir que a segurança energética vai permanecer neste Estado daqui para frente."
O Ministério de Minas e Energia ainda não detalhou o conteúdo do plano. De acordo com o ministro, será possível elaborar um planejamento estratégico para o Amapá e outras regiões com características semelhantes. Neste sábado (21), a comitiva do presidente visitou duas usinas termoelétricas que abrigam novos geradores. A previsão é que a energia seja retomada integralmente até a quinta-feira (26).

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Após pronunciamento de Bolsonaro em Macapá, Albuquerque foi questionado se o Operador Nacional do Sistema (ONS) pode garantir que a energia produzida pelos novos geradores fique no Amapá. "O Operador Nacional do Sistema não tem nada a ver com isso. Ele apenas opera o sistema integrado como um todo", declarou o ministro, citando em seguida o novo plano energético.

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