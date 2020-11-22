Governo vai apresentar novo plano energético para o Amapá

Um novo apagão atingiu todo o Estado do Amapá na noite de terça-feira (17) Crédito: Maksuel Martins /Fotoarena/Folhapress

O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, aproveitou a visita do presidente Jair Bolsonaro ao Amapá para anunciar que um novo plano energético será apresentado em 15 dias, após o Estado ser atingido por dois apagões nas últimas semanas.

De acordo com o ministro, o estudo está sendo elaborado pelo grupo de crise criado na pasta após o primeiro apagão, em 3 de novembro. "Nós entendemos que nos próximos 15 dias vamos apresentar esse novo plano energético para a sociedade brasileira, e em particular para o Amapá. Nós podemos garantir que a segurança energética vai permanecer neste Estado daqui para frente."

O Ministério de Minas e Energia ainda não detalhou o conteúdo do plano. De acordo com o ministro, será possível elaborar um planejamento estratégico para o Amapá e outras regiões com características semelhantes. Neste sábado (21), a comitiva do presidente visitou duas usinas termoelétricas que abrigam novos geradores. A previsão é que a energia seja retomada integralmente até a quinta-feira (26).