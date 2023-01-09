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Após atos antidemocráticos

Governo e PF criam e-mail para receber informações sobre atos de domingo

Ministro da Justiça Flávio Dino já havia afirmado que "não haverá conivência com o crime e que todos os responsáveis responderão na forma da lei"
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

09 jan 2023 às 18:30

Publicado em 09 de Janeiro de 2023 às 18:30

Bolsonaristas invadem Congresso, STF e Palácio do Planalto
Bolsonaristas invadiram Congresso, STF e Palácio do Planalto na tarde do último domingo (8) Crédito: Marcelo Camargo | Agência Brasil
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, anunciou nesta segunda-feira (9) que além das investigações em andamento, a pasta criou o e-mail [email protected] para receber informações sobre “atentados terroristas” ocorridos nesse domingo (8) em Brasília.
Ontem, após os atos que destruíram as sedes dos três Poderes da República, Dino já havia afirmado em nota que "não haverá conivência com o crime e que todos os responsáveis responderão na forma da lei".
Também nesse domingo, o secretário executivo da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Garcia Cappelli, foi nomeado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como interventor federal no Distrito Federal. A medida tira o comando da área de segurança pública do governo local - polícias e o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal -, que ficará até o dia 31 de janeiro sob o controle da União.

Polícia Federal

Nesta segunda-feira (9), a Polícia Federal informou que criou o e-mail [email protected] para receber informações sobre os atos de terrorismo do último domingo (8).

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