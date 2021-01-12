Governo Doria fará pré-cadastro para vacinar contra Covid-19

O governador de São Paulo, João Doria, segura caixa da vacina Coronavac durante coletiva de imprensa com informações sobre a vacina do Instituto Butantan contra a Covid-19 Crédito: Ettore Chiereguini/Agif/Folhapress

A Secretaria Estadual da Saúde confirmou o pré-cadastro nesta terça-feira (12), mas ainda não disse como as pessoas que receberão a vacina serão procuradas e que dados terão de informar. A primeira fase de imunização prevê vacinar 9 milhões de pessoas no estado. Profissionais da saúde, idosos, indígenas e quilombolas estão entre os primeiros a serem vacinados.

Os sistemas serão responsáveis pelo acompanhamento do status do esquema vacinal além de outros aspectos de farmacovigilância, segundo a pasta.

"Detalhes e todas as orientações à população serão passadas pela secretaria previamente ao início da campanha, visando ao êxito do Plano Estadual de Imunização", diz o governo, em nota.

Segundo o plano de logística para a vacinação, 2 milhões de doses semanais da vacina chinesa Coronavac, que está sendo produzida em parceria com o Instituto Butantan, para os municípios. Na capital, a gestão Bruno Covas (PSDB) afirma que serão 3 mil postos e a cidade receberá 600 mil doses diárias.

De acordo com a secretaria, 10,8 milhões de doses da Coronavac já foram adquiridas, além de 75 milhões de seringas e agulhas.