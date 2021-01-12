Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Governo Doria fará pré-cadastro para vacinar contra Covid-19
São Paulo

Governo Doria fará pré-cadastro para vacinar contra Covid-19

O plano é iniciar a imunização no estado de São Paulo no próximo dia 25; a primeira fase da campanha terá como público-alvo profissionais da saúde e idosos.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 jan 2021 às 18:30

Publicado em 12 de Janeiro de 2021 às 18:30

O governador de São Paulo, João Doria, segura caixa da vacina Coronavac durante coletiva de imprensa com informações sobre a vacina do Instituto Butantan contra a Covid-19
O governador de São Paulo, João Doria, segura caixa da vacina Coronavac durante coletiva de imprensa com informações sobre a vacina do Instituto Butantan contra a Covid-19 Crédito: Ettore Chiereguini/Agif/Folhapress
Com início previsto para o dia 25, a vacinação contra a Covid-19 terá todos os passos monitorados pelo governo de São Paulo, gestão João Doria (PSDB). Para isso, sistemas acompanharão e fiscalizarão desde um pré-cadastro até a aplicação de doses na população estão em fase final de desenvolvimento e deverão ser divulgados nos próximos dias.
A Secretaria Estadual da Saúde confirmou o pré-cadastro nesta terça-feira (12), mas ainda não disse como as pessoas que receberão a vacina serão procuradas e que dados terão de informar. A primeira fase de imunização prevê vacinar 9 milhões de pessoas no estado. Profissionais da saúde, idosos, indígenas e quilombolas estão entre os primeiros a serem vacinados.
Os sistemas serão responsáveis pelo acompanhamento do status do esquema vacinal além de outros aspectos de farmacovigilância, segundo a pasta.
"Detalhes e todas as orientações à população serão passadas pela secretaria previamente ao início da campanha, visando ao êxito do Plano Estadual de Imunização", diz o governo, em nota.
Segundo o plano de logística para a vacinação, 2 milhões de doses semanais da vacina chinesa Coronavac, que está sendo produzida em parceria com o Instituto Butantan, para os municípios. Na capital, a gestão Bruno Covas (PSDB) afirma que serão 3 mil postos e a cidade receberá 600 mil doses diárias.
De acordo com a secretaria, 10,8 milhões de doses da Coronavac já foram adquiridas, além de 75 milhões de seringas e agulhas.
O estado tem 5.200 pontos de vacinação, número que, segundo o governo, chegará a 10 mil por também serem utilizados locais como escolas, quartéis, estações de trem e metrô, além de terminais de ônibus e sistemas drive-thru.

Veja Também

"100% para casos graves ainda não é estatística relevante", diz Butantan

Coronavac tem eficácia geral de 50,4% no estudo feito pelo Butantan

Veja como será a logística para vacinação contra a Covid no Estado de SP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Saúde São Paulo (SP) Vacina João Doria Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Nas redes sociais, o anúncio do futuro endereço da loja Celga
Loja Celga divulga novo endereço e data da inauguração em Vitória
FPSO Cidade de Vitória: plataforma que produz no campo de Golfinho, litoral Norte do ES
Segundo maior produtor de petróleo do Brasil, ES patina em pesquisa e inovação
Imagem de destaque
Adicional de periculosidade para motociclistas: proteção ou ilusão?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados