"100% para casos graves ainda não é estatística relevante", diz Butantan

O Instituto Butantan, ligado ao governo de São Paulo, anunciou nesta quinta-feira (7) a eficácia de 78% da vacina Coronavac contra o novo coronavírus (Covid-19) Crédito: Adriana Toffetti/A7Press/Folhapress

O diretor médico de pesquisa clínica do Instituto Butantan, Ricardo Palácios, afirmou, nesta terça-feira (12), que a taxa de eficácia da Coronavac de 100% em casos moderados e graves nos estudos de fase 3 da vacina ainda não tem relevância estatística. O especialista defendeu, contudo, que o dado segue a tendência de que o imunizante aumente em eficácia a ponto de diminuir a intensidade clínica da doença, ainda que ela só possa ser confirmada com mais tempo de estudos.

Nos testes, a porcentagem de 100% em casos graves e moderados deriva da constatação de que, dentre os 252 voluntários diagnosticados com covid-19, nenhum entre os que receberam o imunizante precisaram de hospitalização ou UTI e sete do grupo placebo tiveram essa necessidade.

Já o recorte dos estudos em que a eficácia foi de 77,96% - número arredondado para 78% na apresentação feita pelo governador de São Paulo, João Doria (PSDB), na última quinta-feira (7) -, se refere a casos leves em que os voluntários precisaram de assistência ambulatorial ou hospitalar

Foram sete voluntários que receberam a vacina e evoluíram para esse estágio da doença e 31 entre os que tomaram placebo.

"É um dado robusto de significância estatística. É extremamente valioso, porque é aí onde está indicado qual o impacto dessa vacina no sistema de saúde", explicou Palácios.