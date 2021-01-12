Veja como será a logística para vacinação contra a Covid no Estado de SP

Governo de SP prevê o envio de 2 milhões de doses semanais da Coronavac Crédito: Freepik

O plano do governo de São Paulo, gestão João Doria (PSDB), para a vacinação de 9 milhões de pessoas contra a Covid-19 no Estado, na primeira fase da imunização, prevê o envio de 2 milhões de doses semanais da Coronavac para municípios. Os detalhes da logística foram apresentados nesta segunda-feira (11).

Para que o imunizante chegue às 645 cidades do Estado, caminhões farão cerca de 70 rotas semanais. Os veículos terão monitoramento de temperatura e rastreamento. Ao sair do Instituto Butantan, as doses partirão do Centro de Distribuição e Logística do Estado.

O armazenamento será feito em 5.200 câmaras de refrigeração, para as quais foram alugados 25 geradores de energia extras.

De lá, serão enviadas semanalmente para 200 municípios com mais de 30 mil habitantes. No caso das 445 cidades com população menor, as vacinas vão para pontos de armazenamento regionais, onde as prefeituras farão a retirada.

O governo diz que 25 mil policiais militares serão escalados para fazer a escolta dos caminhões e a segurança nos centros de distribuição e dos pontos que serão usados para vacinação.

O início previsto da campanha é no dia 25. Idosos e profissionais de saúde estão entre os primeiros vacinados, segundo o cronograma previsto.

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, 10,8 milhões de doses da Coronavac já foram adquiridas, além de 75 milhões de seringas e agulhas.

O Estado tem 5.200 pontos de vacinação, número que, segundo o governo, chegará perto de 10 mil, já que também serão usados locais como escolas, quartéis, estações de trem e terminais de ônibus, farmácias e sistemas drive-thru.

Na capital, a gestão Bruno Bruno Covas (PSDB) afirma que serão 3 mil postos e a cidade receberá 600 mil doses diárias.

A Secretaria Municipal da Saúde está em tratativas com clubes como Corinthians, Palmeiras e São Paulo para que seus estádios sejam usados na campanha.

ESQUEMA DE VACINAÇÃO EM SP

O governo de São Paulo criou um plano estratégico para viabilizar a campanha de vacinação contra a Covid-19 ano Estado, cujo início está previsto para o dia 25.

>> Como será a logística

Do Instituto Butantan, as doses vão para o Centro de Logística do Estado. De lá, vão diretamente para 200 municípios com mais de 30 mil habitantes semanalmente; outras 445 prefeituras farão retiradas semanais em 25 centros de distribuição regionais.

>> Distribuição

2 milhões de doses partirão semanalmente do Centro de Distribuição Logística do Estado para os municípios e centros de armazenamento regionais

70 rotas serão feitas por semana pelos caminhões refrigerados.

Estrutura dos caminhões de transporte:

Monitoramento de temperatura

Rastreamento

Auditoria sobre volume da carga movimentada

>> Armazenamento

5.200 câmaras de refrigeração serão usadas para guardar as vacinas

25 geradores extras serão alugados para dar conta da demanda

>> Instrumentos

75 milhões de seringas e agulhas já estão disponíveis, sendo que 20 milhões já foram distribuídas para a rede

Veja Também São Paulo coloca Morumbi à disposição para vacinação da Covid-19

>> Em números

18 milhões de doses para 9 milhões de pessoas vacinadas na primeira fase

10,8 milhões de doses da Coronavac já estão no Brasil

5.200: é o número de postos de vacinação existentes no Estado

10 mil: será o total de locais para aplicação no Estado. Serão utilizados pontos como escolas, quartéis da PM, shoppings, estações de trem e terminais de ônibus, farmácias e sistema drive-thru, além de unidades de saúde

25 mil policiais militares farão a escolta das vacinas e a segurança dos centros de armazenamento e locais de aplicação

52 mil profissionais de saúde estão sendo treinados para

Preparar e organizar salas de vacinação

Fazer a aplicação e cuidar do registro em sistema

Operar a plataforma de cadastro de vacinação

Preencher fichas para notificação de farmacovigilância

>> Cronograma previsto

Público-alvo

Profissionais da saúde, pessoas com 60 anos ou mais, indígenas e quilombolas

Indígenas e quilombolas somam 9 milhões de pessoas, sendo 7,5 milhões de idosos e 1,5 milhão de indígenas e quilombolas

Previsão de vacinação: de 25 de janeiro a 28 de março (9 semanas)

>> Calendário

Dose 1:

25/1: Profissionais da saúde, indígenas e quilombolas

8/2: Pessoas com 75 anos ou mais

15/2: Pessoas com 70 a 74 anos

22/2: Pessoas com 65 a 69 anos

1º/3: Pessoas com 60 a 64 anos

Dose 2:

15/2: Profissionais da saúde, indígenas e quilombolas

1º/3: Pessoas com 75 anos ou mais

8/3: Pessoas com 70 a 74 anos

15/3: Pessoas com 65 a 69 anos

22/3: Pessoas com 60 a 64 anos

Horários

- De segunda a sexta-feira, das 7h às 22h