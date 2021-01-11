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São Paulo

Plano Nacional de Imunização será respeitado se atender Estado, diz Doria

Declaração é uma resposta ao ministro da Saúde, que disse ter assinado contrato de fornecimento exclusivo das doses da Coronavac produzidas pelo Butantan para SUS
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 jan 2021 às 14:44

Publicado em 11 de Janeiro de 2021 às 14:44

O governador de São Paulo, João Doria, segura caixa da vacina Coronavac durante coletiva de imprensa com informações sobre a vacina do Instituto Butantan contra a Covid-19
O governador de São Paulo, João Doria, segura caixa da vacina Coronavac durante coletiva de imprensa com informações sobre a vacina do Instituto Butantan contra a Covid-19 Crédito: Ettore Chiereguini/Agif/Folhapress
O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), disse nesta segunda-feira (11), que o Estado irá respeitar o Plano Nacional de Imunização (PNI) caso este atenda o Estado de acordo com critérios técnicos e científicos. Até o momento não há data definida para início da vacinação pelo PNI ou critério de repartição dos imunizantes contra a Covid-19 entre os Estados.
"A exclusividade é pela vida. São Paulo não assina exclusividade pela morte", afirmou Doria durante coletiva de imprensa nesta segunda-feira.
As declarações foram dadas em resposta ao ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que disse ter assinado contrato de fornecimento exclusivo das doses da Coronavac produzidas pelo Instituto Butantan para o Sistema Único de Saúde.
O fornecimento é disputado pelo governo estadual que anunciou plano próprio de imunização previsto para começar no próximo dia 25 de janeiro.

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