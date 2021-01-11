Plano Nacional de Imunização será respeitado se atender Estado, diz Doria

O governador de São Paulo, João Doria, segura caixa da vacina Coronavac durante coletiva de imprensa com informações sobre a vacina do Instituto Butantan contra a Covid-19 Crédito: Ettore Chiereguini/Agif/Folhapress

"A exclusividade é pela vida. São Paulo não assina exclusividade pela morte", afirmou Doria durante coletiva de imprensa nesta segunda-feira.

As declarações foram dadas em resposta ao ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que disse ter assinado contrato de fornecimento exclusivo das doses da Coronavac produzidas pelo Instituto Butantan para o Sistema Único de Saúde.