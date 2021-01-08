Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

São Paulo coloca Morumbi à disposição para vacinação da Covid-19

Em carta assinada pelo presidente Julio Casares, Tricolor coloca estruturas do clube, incluindo o estádio para local de vacinação da população contra o novo coronavírus...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 jan 2021 às 17:39

Publicado em 08 de Janeiro de 2021 às 17:39

Crédito: Divulgação/SPFC
O São Paulo colocou à disposição do Governo do Estado, o Morumbi e suas dependências para serem locais de vacinação da CoronaVac, vacina que está perto de ser aprovada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), contra a Covid-19.
Palpitômetro: Quais são os favoritos em cada jogo da 29ª rodada? Escolha!
Em carta assinada pelo presidente Julio Casares, e endereçada ao Governador do Estado de São Paulo, João Doria, o Tricolor oferece seus espaços para o que for necessário no combate à pandemia do novo coronavírus.
VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃO E SIMULE OS RESULTADOS - Assumindo nossa responsabilidade social neste importante e crítico momento vivido por toda a população, mas inteiramente confiantes no sério trabalho conduzido pelo Governador João Doria e por todo o Comitê Executivo, manifestamos nosso posicionamento em disponibilizar toda a infraestrutura do São Paulo Futebol Clube para aquilo que for necessário, inclusive o Estádio Cícero Pompeu de Toledo, para local de vacinação - diz parte do comunicado enviado por Casares. Vale ressaltar que no começo da pandemia, em março, o São Paulo chegou a disponibilizar o Estádio do Morumbi para ser um dos hospitais de campanha em combate a Covid-19.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
De propina a vazamento de vídeos: servidores da Saúde do ES são alvos de investigação
Imagem de destaque
Impasse trava regulação de trabalho por aplicativo, e Congresso só voltará ao tema em 2027
Imagem de destaque
CPI do Crime Organizado rejeita relatório que pedia indiciamento de ministros do STF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados