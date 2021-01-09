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Desenvolvida pelo Butantan

Eficácia de 78% da Coronavac é um recorte do estudo, diz cientista

Nem todos os casos de Covid-19 na amostra de voluntários foram considerados para cálculo e eficácia geral deve ser inferior à divulgada, segundo pesquisador que participou do estudo; índice, porém, não deve atrapalhar registro da vacina na Anvisa
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

09 jan 2021 às 08:32

Publicado em 09 de Janeiro de 2021 às 08:32

Vacina coronavac para o combate à Covid-19
Vacina Coronavac para o combate à Covid-19 Crédito: Ettore Chiereguini/Agif/Folhapress
A taxa de 78% de eficácia da Coronavac divulgada na última quinta-feira (07) pelo Instituto Butantan é referente somente a um recorte do estudo e não corresponde ao índice geral de eficácia, aquele que considera todos os dados da pesquisa e geralmente usado como principal indicador de resultado de vacinas. Esse índice geral, ainda não divulgado, deve ficar abaixo dos 78%, segundo Esper Kallas, professor da Faculdade de Medicina da USP e coordenador do centro da pesquisa da Coronavac no Hospital das Clínicas.
"O que dá para dizer é que a eficácia de 78% é para aqueles casos leves que precisaram de alguma intervenção médica - classificados como nível 3 na escala da Organização Mundial da Saúde. Gostaríamos de ver os dados também para o nível 2, que são aqueles infectados que evoluíram bem em casa e não precisaram de atendimento médico", afirma.
Kallas diz que, quando for considerada na análise a totalidade dos casos de covid registrados entre os voluntários, inclusive os de pacientes nível 2, a tendência é que a eficácia final seja menor. Isso porque, como a vacina parece ser mais eficaz para diminuir casos mais graves, se for incluído na análise o grupo de pacientes com os quadros mais leves, a diferença entre placebo e vacinados tende a ser menor.
"Você dilui essa eficácia e ela deve ficar menor. Se for nessa direção, é coerente com o efeito biológico", diz.

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O especialista destacou que os dados apresentados até agora já mostram um ótimo desempenho da vacina contra casos que precisam de intervenção médica ou hospitalização.
Questionado, o Butantan afirmou que "todos os dados necessários para o registro da vacina serão submetidos à Anvisa e publicados em revista científica" e destacou que o estudo "foi complexo e permite essa apresentação detalhada de resultados por tipo de caso".
Ainda segundo o instituto, os resultados "demonstram inequivocamente que a vacina é extremamente eficaz, evitando formas graves e até moderadas da doença".


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