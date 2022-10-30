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Eleições 2022

Governadores e prefeitos que prejudicam transporte cometem crime eleitoral, diz ministro Barroso

O ministro Luís Roberto Barroso, do STF (Supremo Tribunal Federal), afirmou que governadores e prefeitos que descumprirem decisão da corte de que o transporte dia das eleições deve ser normal e gratuito, oferecido por todos o prefeitos que possam oferecer, estão cometendo crime eleitoral.

Publicado em 30 de Outubro de 2022 às 14:54

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 out 2022 às 14:54
Ministro do STF autoriza transporte público gratuito no segundo turno
prefeituras e empresas de ônibus poderão oferecer transporte público gratuito no segundo turno das eleições, Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

  • Constança Rezende

O ministro Luís Roberto Barroso, do STF (Supremo Tribunal Federal), afirmou que governadores e prefeitos que descumprirem decisão da corte de que o transporte dia das eleições deve ser normal e gratuito, oferecido por todos o prefeitos que possam oferecer, estão cometendo crime eleitoral.
A declaração foi dada no início da tarde deste domingo (30), após Barroso votar em um colégio particular no Jardim Botânico em Brasília. O ministro chegou acompanhado de sua mulher e teve problemas para registrar sua biometria com os mesários.
O ministro também comentou as operações da Polícia Rodoviária Federal abordagens em transportes públicos. "Não estou mais no TSE, mas falei com o ministro Alexandre de Moraes hoje mais cedo e ele está atento e vigilante", afirmou.
Sobre o respeito ao resultado das urnas pelo perdedor, Barroso disse que o Brasil vive 34 anos com estabilidade institucional e que não considera nenhuma hipótese que não sejam aquelas previstas pela constituição.
"Nós percorremos todos os ciclos do atraso. Nenhum setor, nenhum segmento da sociedade brasileira responsável deseja a volta à ditadura, à ruptura institucional, de modo que ganhe quem ganhar, o resultado será respeitado", disse.
Ele também comentou os ataques ao Supremo, mas que o papel da corte "não é participar de um torneio de simpatia".
"Naturalmente sempre existe alguma tensão entre quem exerce o poder político majoritário e quem tem papel de limitar esse poder. Nós cumprimos esse papel. O papel da Suprema Corte não é participar de um torneio de simpatia. É fazer o que é certo e nós estamos sempre desagradando alguns segmentos da sociedade", afirmou.

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