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Rio de Janeiro

Governador em exercício do Rio diz estar 'com a consciência tranquila'

Cláudio Castro (PSC), também é investigado, afirmou em nota que 'confia na Justiça e na garantia ao amplo direito de defesa a todos os envolvidos'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 ago 2020 às 18:40

Publicado em 28 de Agosto de 2020 às 18:40

O vice-governador do RJ, Cláudio Castro
O vice-governador do RJ, Cláudio Castro Crédito: Zô Guimarães/Folhapress
O governador em exercício do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PSC), emitiu nota nesta sexta-feira (28), em que disse lamentar "os acontecimentos", referindo-se ao afastamento do governador Wilson Witzel (PSC) por ordem judicial. Ele, que também é investigado, afirmou "estar com a consciência tranquila e totalmente à disposição para colaborar com as investigações".
Segundo a nota, "advogado de formação, ele (Castro) confia na Justiça e na garantia ao amplo direito de defesa a todos os envolvidos para que os fatos possam ser devidamente esclarecidos para a sociedade".
A nota continua: "Castro conduzirá o Estado com transparência e responsabilidade para que a economia e os cidadãos não sejam afetados e reitera a importância do respeito ao cumprimento do devido processo legal, pilar da democracia. O governador em exercício afirma que acredita na missão confiada por Deus e que Ele lhe dará a sabedoria necessária para conduzir o Estado com firmeza, ouvindo a todos que querem o bem do Rio de Janeiro e da população fluminense."
Não há previsão de que o governador em exercício conceda entrevista nesta sexta-feira.

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