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Após polêmica

Google desvincula prostituta do significado de professora na busca

A remoção foi feita após a Oxford University Press, parceira do buscador, tomar a decisão de removê-la da sua base por entender que 'está em desuso e não é atual o bastante para ser incluída'

Publicado em 23 de Outubro de 2019 às 19:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 out 2019 às 19:47
Significa da palavra professora pelo site de busca Google Crédito: Internet
O Google retirou o resultado da busca pela palavra professora que aparecia na segunda definição como prostituta no dicionário do site. Segundo a plataforma, as definições de palavras são fornecidas pela Oxford University Press, parceira da empresa, que trabalha com editores tradicionais de dicionário no Brasil. A remoção foi feita após a Oxford University Press tomar a decisão de removê-la da sua base.
Em nota enviada para A Gazeta nesta quarta-feira (23), o Google diz que trabalha com conteúdo licenciado de dicionários parceiros para ajudar os usuários a encontrar de forma fácil informações sobre palavras na busca. A plataforma ainda afirma que não edita nem remove as definições fornecidas pelos parceiros que são os especialistas em idiomas, e que a A Oxford University Press já removeu a definição, por entender que "está em desuso e não é atual o bastante para ser incluída".

VEJA A NOTA NA ÍNTEGRA

Nossa missão é tornar as informações acessíveis e úteis para todos. Trabalhamos com conteúdo licenciado de dicionários parceiros para ajudar nossos usuários a encontrar de forma fácil informações sobre palavras na Busca. Não editamos nem removemos as definições fornecidas pelos nossos parceiros que são os especialistas em idiomas. Em relação à palavra 'professora', a Oxford University Press, nossa parceira que trabalha com tradicionais editores de dicionário no Brasil, determinou que a segunda definição está em desuso e não é atual o bastante para ser incluída. A Oxford University Press removeu a definição e essa mudança está refletida nos resultados de dicionário exibidos na Busca para 'professora'."

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RELEMBRE A POLÊMICA

Na última sexta-feira (18), uma polêmica tomou conta das redes sociais. Os internautas que buscavam pela palavra professora significado se surpreendiam com o resultado da segunda definição: prostituta com quem adolescentes se iniciam na vida sexual, classificada como um brasileirismo. Isso gerou indignação preocupação de pessoas, inclusive de profissionais da área.
A professora de uma rede privada de Vitória, Juliana dos Santos, lamentou na época como o significado da palavra professora está sendo definido pela plataforma. É uma mistura de sentimento ver isso. Indignação, preocupação. As mulheres já são desvalorizadas e ainda sofrem por conta de fetiches sexuais ligados a profissões como professoras, enfermeiras.
Já a busca pela palavra professor, no masculino, teve um resultado muito diferente. A primeira resposta é aquele que professa uma crença, uma religião, já a segunda é aquele que ensina, ministra aulas (em escola, colégio, universidade, curso ou particularmente); mestre.
Antes, o significado de professora no Google aparecia associado a "prostituta" Crédito: Internet

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