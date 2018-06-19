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Guia das eleições

Glossário das eleições: memes explicam o 'politiquês' dos candidatos

Palaciano, outsider, conjuntura, desincompatibilização, janela partidária... as eleições trazem uma série de termos que às vezes nos confundem. Mas fique tranquilo, os memes explicam.

Publicado em 19 de Junho de 2018 às 20:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jun 2018 às 20:42
Latrell, personagem do filme As Branquelas, nos ajudou a explicar algumas expressões usadas por candidatos Crédito: Reprodução/Columbia Pictures
A três meses das eleições deste ano, a classe política já está afinando os discursos para o início da campanha  marcada no calendário eleitoral para 16 de agosto. A partir desta data, os candidatos vão se lançar aos palanques para convencer o eleitor a votar neles.
O problema é que muitas vezes o "politiquês", aqueles jargões usados nos bastidores da política, acaba dominando o debate e até confundindo a cabeça de quem tenta definir seu voto.
Separamos alguns dos termos mais usados durante o período eleitoral e fomos procurar ajuda com os memes que mais viralizam na internet para explicar o que significam essas expressões. Então, tome nota para não se confundir durante a campanha.
 

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