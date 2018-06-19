Glossário das eleições: memes explicam o 'politiquês' dos candidatos

Latrell, personagem do filme As Branquelas, nos ajudou a explicar algumas expressões usadas por candidatos Crédito: Reprodução/Columbia Pictures

A três meses das eleições deste ano, a classe política já está afinando os discursos para o início da campanha  marcada no calendário eleitoral para 16 de agosto. A partir desta data, os candidatos vão se lançar aos palanques para convencer o eleitor a votar neles.

O problema é que muitas vezes o "politiquês", aqueles jargões usados nos bastidores da política, acaba dominando o debate e até confundindo a cabeça de quem tenta definir seu voto.

Separamos alguns dos termos mais usados durante o período eleitoral e fomos procurar ajuda com os memes que mais viralizam na internet para explicar o que significam essas expressões. Então, tome nota para não se confundir durante a campanha.