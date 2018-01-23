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Acidente

Globocop cai em praia do Recife, deixando dois mortos e um ferido

Uma pessoa ficou ferida e foi encaminhada ao Hospital da Restauração, na capital
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jan 2018 às 13:01

Publicado em 23 de Janeiro de 2018 às 13:01

Imagem captada pelo Globocop antes da queda em Pernambuco na manhã desta terça-feira (23) Crédito: Reprodução/TV Globo
Um Globocop caiu na Praia do Pina, Zona Sul de Recife, pouco depois de transmitir imagens para o programa de TV "Bom Dia Pernambuco", por volta das 6h desta terça-feira. Segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o acidente com o helicóptero deixou duas pessoas mortas e uma ferida, que foi levada para o Hospital da Restauração.
O passageiro ferido sofreu vários traumas e chegou à unidade de saúde em choque e em estado gravíssimo. No momento, ele passa por uma cirurgia, que deverá durar por cerca de três ou quatro horas, informou a assessoria de imprensa do hospital.
De acordo com o site "G1', o helicóptero levava funcionários da empresa Helisae, que presta serviços para a TV Globo. A aeronave era pilotada pelo comandante Daniel Galvão, que morreu no local. Também estavam a bordo o operador de transmissão Miguel Brendo, que foi socorrido, e a primeira-sargento da Aeronáutica Lia Maria Abreu de Souza, supervisora da empresa proprietária do helicóptero, que também faleceu.

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