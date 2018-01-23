Globocop cai em praia do Recife, deixando dois mortos e um ferido

Um Globocop caiu na Praia do Pina, Zona Sul de Recife, pouco depois de transmitir imagens para o programa de TV "Bom Dia Pernambuco", por volta das 6h desta terça-feira. Segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o acidente com o helicóptero deixou duas pessoas mortas e uma ferida, que foi levada para o Hospital da Restauração.
O passageiro ferido sofreu vários traumas e chegou à unidade de saúde em choque e em estado gravíssimo. No momento, ele passa por uma cirurgia, que deverá durar por cerca de três ou quatro horas, informou a assessoria de imprensa do hospital.
De acordo com o site "G1', o helicóptero levava funcionários da empresa Helisae, que presta serviços para a TV Globo. A aeronave era pilotada pelo comandante Daniel Galvão, que morreu no local. Também estavam a bordo o operador de transmissão Miguel Brendo, que foi socorrido, e a primeira-sargento da Aeronáutica Lia Maria Abreu de Souza, supervisora da empresa proprietária do helicóptero, que também faleceu.