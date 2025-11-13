Genial/Quaest: Lula volta a empatar com Bolsonaro no 2° turno em 2026

Eleições 2026

Genial/Quaest: Lula volta a empatar com Bolsonaro no 2º turno em 2026

Ex-presidente, inelegível e condenado pelo STF, tem 39% das intenções de voto, contra 42% do petista; pesquisa também mostra que 59% são contrários à candidatura de Lula e 67%, à de Bolsonaro

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 10:34

SÃO PAULO - O presidente Lula (PT) reduziu a vantagem que mantinha nas simulações de segundo turno para a eleição de 2026 e agora empata tecnicamente com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), segundo nova rodada da pesquisa Genial/Quaest.

O petista aparece com 42%, ante 39% de Bolsonaro — diferença dentro da margem de erro de dois pontos percentuais. Em outubro, Lula marcava 46% contra o ex-presidente, que registrava 36%.

O presidente Lula (PT) e o o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) Crédito: Agência Estado

Bolsonaro está atualmente inelegível, após duas condenações no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), além da condenação pelo STF (Supremo Tribunal Federal) a 27 anos e três meses de prisão no caso da tentativa de golpe de 2022.

Lula lidera numericamente em todos os demais confrontos de segundo turno simulados. Contra Ciro Gomes (PDT), marca 38% ante 33% do ex-ministro. Frente a Tarcísio de Freitas (Republicanos), tem 41% a 36%. Ele também aparece à frente de Ratinho Jr. (PSD), por 40% a 35%; de Romeu Zema (Novo), por 43% a 36%; de Ronaldo Caiado (União Brasil), por 42% a 35%; de Michelle Bolsonaro (PL), por 44% a 35%; de Eduardo Bolsonaro (PL-SP), por 43% a 33%; de Eduardo Leite (PSD), por 41% a 28%.

A pesquisa testou pela primeira vez o nome de Renan Santos (Missão), futuro presidente da sigla recém-criada e ligada ao MBL (Movimento Brasil Livre). Ele perderia para Lula por 42% a 25%.

Nos cenários de primeiro turno, Lula lidera em todas as dez simulações testadas, e sua intenção de voto oscila conforme o conjunto de adversários apresentados.

A pesquisa mostra que a maioria do eleitorado resiste à possibilidade de que Lula tente um novo mandato: 59% afirmam que o presidente não deveria se candidatar à reeleição em 2026, e 38% defendem que ele dispute. Na última rodada da pesquisa, eram 42% os apoiadores e 56% os contrários.

Outro segmento da pesquisa Genial/Quaest, divulgado na quarta (12), mostrou que a gestão teve um freio na recuperação de sua popularidade.

Os números foram divulgados na esteira de repercussões após a operação policial que deixou 121 mortos no Rio de Janeiro, colocando a segurança pública no centro das discussões.

Uma das declarações de Lula que mais repercutiram foi a de que "traficantes também são vítimas dos usuários". Após a reação negativa, o presidente se retratou dizendo ter feito "uma frase mal colocada".

No caso de Bolsonaro, 67% dizem que o ex-presidente deveria abrir mão da disputa e apoiar outro nome, ante 26% que defendem que ele continue se apresentando como candidato — em outubro, os índices eram de 76% e 18%, respectivamente.

O levantamento também perguntou qual seria, na avaliação dos brasileiros, o melhor resultado para o país em 2026. Segundo a pesquisa, 24%, diz preferir um nome que não seja ligado nem a Lula nem a Bolsonaro, e 17% defendem a eleição de alguém de fora da política.

Outros 23% consideram que o melhor cenário seria Lula ganhar novamente. A hipótese de Bolsonaro voltar a ser elegível e vencer aparece com 15%, seguida por alguém apoiado pelo ex-presidente (11%) e alguém apoiado por Lula (5%). Outros 5% não souberam responder.

Os dados de conhecimento e potencial de voto mostram que a família Bolsonaro concentra as taxas de rejeição numericamente maiores entre os independentes, segmento que não se identifica diretamente com nenhum dos polos políticos.

O levantamento ocorre em meio a um cenário de rachas internos na direita, que tenta construir unidade após a condenação de Bolsonaro e a dificuldade de consolidar um nome alternativo. Tarcísio de Freitas (Republicanos), Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (União Brasil) são citados como potenciais candidatos, mas enfrentam resistência de setores bolsonaristas.

Entre esses eleitores, 73% dizem conhecer e não votar em Jair Bolsonaro, 70% rejeitam Michelle Bolsonaro, e 80% afirmam que não votariam em Eduardo Bolsonaro. Lula também registra rejeição elevada neste grupo (64%).

A pesquisa Genial/Quaest ouviu 2.004 pessoas entre 6 e 9 de novembro, em 120 municípios. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com 95% de confiança. Para os eleitores independentes, a margem de erro é de 4 pontos, para mais ou para menos.

