Futuro ministro anuncia gestão para preservar 'valores conservadores'

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O colombiano Ricardo Veléz Rodríguez, indicado para ser ministro da Educação pelo presidente eleito Jair Bolsonaro , disse que vai orientar sua gestão para preservar os valores da sociedade, que ele classifica como conservadora e avessa a experiências que pretendem passar por cima de valores tradicionais ligados à preservação da família e da moral humanista.

Em comunicado divulgado pela assessoria do grupo de transição do governo nesta sexta-feira, dia 23  um dia depois do anúncio de sua indicação por Bolsonaro , ele criticou um socialismo vácuo na educação e defendeu que o município seja o foco da legislação do setor.

A instrumentalização ideológica da educação em aras de um socialismo vácuo terminou polarizando o debate ao longo dos últimos anos. Pretendo colocar a gestão da Educação e a elaboração de normas no contexto da preservação de valores caros à sociedade brasileira, que, na sua essência, é conservadora e avessa a experiências que pretendem passar por cima de valores tradicionais ligados à preservação da família e da moral humanista, declarou o futuro ministro.

Veléz Rodríguez criticou a instrumentalização da educação para fins políticos e partidários e ressaltou que o respeito à pessoa humana é fundamental.

Não à discriminação de qualquer tipo. Não à instrumentalização da educação com finalidade político-partidária. Sim a uma educação que olha para as pessoas, preservando os seus valores e a sua liberdade, escreveu.

Ele disse ter apoiado Bolsonaro por concordar com uma nova forma de fazer política, longe das velhas práticas clientelistas e da tradicional negociação de cargos por benefícios pessoais. Vélez Rodríguez se comprometeu a atuar no MEC conforme o ideal do futuro presidente.

Quero deixar claro que o meu desejo é cumprir a contento o ideal proposto pelo nosso presidente eleito. A legislação e a gestão da Educação devem ir ao encontro das expectativas da sociedade. Devem levar em consideração primordialmente a dignidade das pessoas envolvidas, tanto os alunos quanto suas famílias, tanto os professores quanto os administradores.

FOCO NOS MUNICÍPIOS, MAS SEM DETALHES

O futuro ministro disse, no comunicado, que o sistema educacional deve olhar mais para as pessoas onde elas residem, os municípios, sem dar detalhes de possíveis medidas a esse respeito. Mencionando o pensador francês Alexis de Tocqueville, Veléz disse que o município é a escola primária da democracia.

É o município que deve ser o foco na organização da nossa legislação educacional, olhando para as diferenças regionais e levando em consideração os interesses dos cidadãos onde eles residem, escreveu ele.

Veléz Rodríguez afirma que é preciso colocar os diferentes níveis da educação em patamares que posicionem o Brasil em lugar de destaque no contexto internacional e destacou a desvalorização da figura dos professores, notadamente no Ensino Fundamental e Médio.

Essa situação negativa deve ser revertida mediante uma política educacional que olhe para as pessoas, declarou ele, na carta.

CARTA ALINHADA COM A BANCADA EVANGÉLICA

A primeira declaração pública de Vélez Rodríguez tende a tranquilizar a bancada religiosa, que pressionou por um nome ligado ao projeto Escola sem Partido e que fosse contra uma suposta "doutrinação esquerdista" dentro de sala de aula.