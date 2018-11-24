Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Futuro ministro anuncia gestão para preservar 'valores conservadores'
Educação

Futuro ministro anuncia gestão para preservar 'valores conservadores'

Em comunicado divulgado nesta sexta-feira, Vélez Rodríguez criticou o que chama de 'instrumentalização ideológica da educação'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2018 às 00:15

Publicado em 24 de Novembro de 2018 às 00:15

Crédito: Reprodução
O colombiano Ricardo Veléz Rodríguez, indicado para ser ministro da Educação pelo presidente eleito Jair Bolsonaro , disse que vai orientar sua gestão para preservar os valores da sociedade, que ele classifica como conservadora e avessa a experiências que pretendem passar por cima de valores tradicionais ligados à preservação da família e da moral humanista.
Em comunicado divulgado pela assessoria do grupo de transição do governo nesta sexta-feira, dia 23  um dia depois do anúncio de sua indicação por Bolsonaro , ele criticou um socialismo vácuo na educação e defendeu que o município seja o foco da legislação do setor.
A instrumentalização ideológica da educação em aras de um socialismo vácuo terminou polarizando o debate ao longo dos últimos anos. Pretendo colocar a gestão da Educação e a elaboração de normas no contexto da preservação de valores caros à sociedade brasileira, que, na sua essência, é conservadora e avessa a experiências que pretendem passar por cima de valores tradicionais ligados à preservação da família e da moral humanista, declarou o futuro ministro.
Veléz Rodríguez criticou a instrumentalização da educação para fins políticos e partidários e ressaltou que o respeito à pessoa humana é fundamental.
Não à discriminação de qualquer tipo. Não à instrumentalização da educação com finalidade político-partidária. Sim a uma educação que olha para as pessoas, preservando os seus valores e a sua liberdade, escreveu.
Ele disse ter apoiado Bolsonaro por concordar com uma nova forma de fazer política, longe das velhas práticas clientelistas e da tradicional negociação de cargos por benefícios pessoais. Vélez Rodríguez se comprometeu a atuar no MEC conforme o ideal do futuro presidente.
Quero deixar claro que o meu desejo é cumprir a contento o ideal proposto pelo nosso presidente eleito. A legislação e a gestão da Educação devem ir ao encontro das expectativas da sociedade. Devem levar em consideração primordialmente a dignidade das pessoas envolvidas, tanto os alunos quanto suas famílias, tanto os professores quanto os administradores.
FOCO NOS MUNICÍPIOS, MAS SEM DETALHES
O futuro ministro disse, no comunicado, que o sistema educacional deve olhar mais para as pessoas onde elas residem, os municípios, sem dar detalhes de possíveis medidas a esse respeito. Mencionando o pensador francês Alexis de Tocqueville, Veléz disse que o município é a escola primária da democracia.
É o município que deve ser o foco na organização da nossa legislação educacional, olhando para as diferenças regionais e levando em consideração os interesses dos cidadãos onde eles residem, escreveu ele.
Veléz Rodríguez afirma que é preciso colocar os diferentes níveis da educação em patamares que posicionem o Brasil em lugar de destaque no contexto internacional e destacou a desvalorização da figura dos professores, notadamente no Ensino Fundamental e Médio.
Essa situação negativa deve ser revertida mediante uma política educacional que olhe para as pessoas, declarou ele, na carta.
CARTA ALINHADA COM A BANCADA EVANGÉLICA
A primeira declaração pública de Vélez Rodríguez tende a tranquilizar a bancada religiosa, que pressionou por um nome ligado ao projeto Escola sem Partido e que fosse contra uma suposta "doutrinação esquerdista" dentro de sala de aula.
O nome de Vélez foi anunciado na noite de quinta-feira, 22, por Bolsonaro, após críticas dos parlamentares da bancada conservadora contra Mozart Neves, educador que estava sendo cogitado para assumir o Ministério da Educação; e após ter sido ventilado pelo próprio Bolsonaro o nome do procurador Guilherme Schelb para a pasta.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Subtração do dinheiro dos produtores de petróleo seguiria lógica perversa", diz governador do ES
Imagem de destaque
Julgamento para decidir se linhas da Itapemirim ficam com Águia Branca é adiado
Imagem de destaque
Quando fazer transplante capilar? Entenda o caso de Diogo Nogueira

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados