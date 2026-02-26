Violência

Funcionária de joalheria é morta pelo ex dentro de shopping em SP

Crime ocorreu em joalheria, onde vítima de 22 anos trabalhava; agressor foi baleado por policial. Caso provocou pânico e é investigado como feminicídio pela polícia

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 06:12

Policiais militares e seguranças cercam a entrada da loja Vivara, no shopping Golden Square, em São Bernardo do Campo Crédito: Reprodução

Uma jovem de 22 anos foi assassinada pelo ex-namorado dentro de uma loja do shopping Golden Square, no Jardim do Mar, em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo, na noite desta quarta-feira (25).

O crime, investigado pela polícia como feminicídio, ocorreu em uma loja da joalheria Vivara, onde a vítima trabalhava. Cássio Henrique da Silva Zampieri, 25, é suspeito de esfaquear Cibelle Monteiro Alves no pescoço após invadir o local e render a ex-namorada

Um policial civil que estava no shopping atirou em Cássio após dar ordens para ele soltar a jovem. Ferido, o agressor foi socorrido em estado grave. Cibele morreu dentro da loja. O policial não sofreu ferimentos.

Uma funcionária de outra loja do shopping contou à TV Globo que ouviu pedidos de socorro e, depois, o barulho de tiros. Ela e outras pessoas que estavam no local acharam que o shopping estava sendo assaltado. Em pânico, a mulher se escondeu em um cômodo da loja em que trabalha e chegou a deitar no chão. Outras pessoas também relataram momentos de pânico no estabelecimento.

Em nota, a administração do Golden Square lamentou o caso e prestou solidariedade à família de Cibelle. Informou também que oferece apoio ao lojista e aos familiares da vítima.

"Recebo com profunda indignação a notícia do ataque ocorrido dentro de um shopping de São Bernardo, onde uma mulher foi vítima de feminicídio por parte de seu ex-companheiro, num ataque covarde", disse o prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos).

Em um vídeo publicado nas redes sociais, a secretária da Mulher da cidade, Sandra do Leite, fez um desabafo e disse que a jovem podia ser sua filha ou neta. "Fica aqui a minha tristeza. Quando morre uma mulher, todas nós morremos um pouco", afirmou.

EM CASO DE VIOLÊNCIA, DENUNCIE

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 -Central de Atendimento à Mulher- e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.

