Fortes chuvas causam alagamentos e transtornos em SP e Grande ABC

Alagamento na Marginal Tietê, na altura da Ponte da Casa Verde: há risco de transbordamento do rio Crédito: Reprodução/TV Globo

As fortes chuvas que atingiram a capital paulista e a Grande São Paulo na noite de domingo e na madrugada desta segunda-feira, 11, causaram diversos alagamentos. Neste momento, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), há 27 pontos de alagamento na cidade de São Paulo, sendo 15 transitáveis e 12 intransitáveis.

Apesar dos congestionamentos, a tempestade perdeu força e não há mais registro de precipitações, de acordo com o CGE. Na região do Grande ABC, o rio Tamanduateí e seus afluentes ainda estão com as cotas muito elevadas ou extravasadas, o que ainda mantém regiões em estado de alerta por precaução.

Durante a madrugada, foi emitido um estado de alerta para a Marginal Tietê em razão da possibilidade de transbordamento do Rio Tietê na Ponte do Piqueri e na Ponte Dutra.

Motoboy usa moto-aquática para socorrer moradores ilhados no Ipiranga Crédito: Reprodução TV Globo

GRANDE ABC

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o desabamento de uma casa em Ribeirão Pires, no Grande ABC Paulista, deixou duas pessoas soterradas, duas mortas e uma ferida, que foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) na noite de domingo.

Quatro viaturas foram encaminhadas ao local do desabamento, registrado às 23h43 na Rua Caiçara, número 100. Na cidade vizinha Mauá, outro desabamento deixou quatro mortos, todos crianças.

Em São Paulo, no Parque São Rafael, divisa com o Grande ABC Paulista, um deslizamento de terra deixou uma mãe e duas crianças feridas. Uma das menores está em estado grave e recebeu atendimento em um PS em Sapopemba, de acordo com o Corpo de Bombeiros.