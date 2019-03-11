Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Fortes chuvas causam alagamentos e transtornos em SP e Grande ABC
Brasil

Fortes chuvas causam alagamentos e transtornos em SP e Grande ABC

Apesar dos congestionamentos, a tempestade perdeu força e não há mais registro de precipitações

Publicado em 

11 mar 2019 às 10:33

Publicado em 11 de Março de 2019 às 10:33

Alagamento na Marginal Tietê, na altura da Ponte da Casa Verde: há risco de transbordamento do rio Crédito: Reprodução/TV Globo
As fortes chuvas que atingiram a capital paulista e a Grande São Paulo na noite de domingo e na madrugada desta segunda-feira, 11, causaram diversos alagamentos. Neste momento, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), há 27 pontos de alagamento na cidade de São Paulo, sendo 15 transitáveis e 12 intransitáveis.
Apesar dos congestionamentos, a tempestade perdeu força e não há mais registro de precipitações, de acordo com o CGE. Na região do Grande ABC, o rio Tamanduateí e seus afluentes ainda estão com as cotas muito elevadas ou extravasadas, o que ainda mantém regiões em estado de alerta por precaução.
Durante a madrugada, foi emitido um estado de alerta para a Marginal Tietê em razão da possibilidade de transbordamento do Rio Tietê na Ponte do Piqueri e na Ponte Dutra.
Motoboy usa moto-aquática para socorrer moradores ilhados no Ipiranga Crédito: Reprodução TV Globo
GRANDE ABC 
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o desabamento de uma casa em Ribeirão Pires, no Grande ABC Paulista, deixou duas pessoas soterradas, duas mortas e uma ferida, que foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) na noite de domingo.
Quatro viaturas foram encaminhadas ao local do desabamento, registrado às 23h43 na Rua Caiçara, número 100. Na cidade vizinha Mauá, outro desabamento deixou quatro mortos, todos crianças.
Em São Paulo, no Parque São Rafael, divisa com o Grande ABC Paulista, um deslizamento de terra deixou uma mãe e duas crianças feridas. Uma das menores está em estado grave e recebeu atendimento em um PS em Sapopemba, de acordo com o Corpo de Bombeiros.
Por volta das 3h, a Ecovias informou que o nível da água começou a baixar e que parte dos trechos da rodovia Anchieta, em São Bernardo do Campo, poderia ser liberada para a passagem dos veículos que ficaram represados por conta das chuvas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chuva São Paulo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 14/04/2026
Imagem de destaque
É sempre oportuno voltar a falar de vacinação
Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados