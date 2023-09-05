Força Nacional fará segurança no desfile de 7 de Setembro em Brasília

Desfile de Sete de Setembro, Dia da Independência, em Brasília Crédito: Marcos Corrêa/PR

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) atenderá ao pedido da governadora em exercício do Distrito Federal (DF), Celina Leão, encaminhado por ofício na última quinta-feira (31) e disponibilizará a Força Nacional de Segurança Pública para reforçar a segurança e prestar apoio durante o desfile de 7 de Setembro.

A solicitação foi feita ao secretário executivo do ministério, Ricardo Capelli, após o governo do DF (GDF) ser alertado sobre a existência de vídeos nas redes sociais com ameaças de possíveis atos de vandalismo durante o feriado nacional.

Na última sexta-feira (1°), o GDF criou o Gabinete de Mobilização Institucional (GMI) que se reuniu pela primeira vez nesta segunda-feira. Sob coordenação da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF), o gabinete vai finalizar a estratégia de atuação durante o evento comemorativo do Dia da Independência. Órgãos federais foram convidados para integrar o GMI.

O governo federal já se colocou à disposição para auxiliar nas discussões sobre a operação comandada pela SSP-DF. Já o GDF prevê ações sistematizadas para garantir a manutenção da ordem pública, além da segurança dos participantes, das autoridades presentes e dos edifícios públicos, durante a realização do evento.

As atuações dos órgãos dos governos locais e federal estão descritas no Protocolo de Operações Integradas (POI), elaborado com base em informações dos setores de inteligência e sob a chancela de todos os envolvidos, que podem evitar episódios como os ataques golpista de 8 de janeiro.

Para o secretário de Segurança Pública do DF, Sandro Avelar, o objetivo é garantir que as celebrações ocorram de forma pacífica e segura. “Elaboramos um material detalhado, com base em informações dos setores de inteligência e sob a chancela de todos os envolvidos, o que mostra a integração que já faz parte de nossas ações."

Efetivo

Ao todo, estarão de prontidão cerca de 2 mil militares da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) de unidades especializadas – como Cavalaria, BPCães e Bope – e 500 policiais civis do Distrito Federal (PCDF), como a Divisão de Operações Especiais (DOE) e a Divisão de Operações Aéreas (DOA).

O Departamento de Trânsito do DF (Detran) também atuará na organização do fluxo de veículos no centro da cidade. Já o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) fará a prevenção de incêndios e contará com equipes de militares especializados em atendimento pré-hospitalar, se necessário.

Avelar adiantou que, se preciso, o planejamento do Protocolo de Operações Integradas prevê a possibilidade de ajustes e mobilização para atuação em diferentes cenários: “além do efetivo escalado para atuar no local, teremos equipes de sobreaviso. O objetivo é garantir que essa celebração ocorra de forma pacífica e segura.”

Restrições

O uso de drones no espaço aéreo local sem prévia autorização da Secretaria de Segurança Pública estará proibido no dia 7 de Setembro.

Os policiais que patrulharão o evento farão, ainda, revistas pessoais nos acessos à Esplanada dos Ministérios, em pontos considerados estratégicos para a retirada de objetos que possam comprometer a segurança do evento e do público presente. Entre os itens com porte proibido estão:

Armas em geral;

armas de brinquedo, réplicas, simulacros e quaisquer itens que possuam aparência de arma de fogo;



artefatos explosivos, fogos de artifício e similares;



apontador a laser ou similares;



sprays e aerossóis;



mastros confeccionados com qualquer tipo de material de sustentação, bandeiras e cartazes;



fogões e similares que utilizem gás e/ou eletricidade;



garrafas de vidro e latas;



drogas ilícitas, conforme a legislação brasileira;



substâncias inflamáveis de qualquer tamanho ou tipo;



armas brancas ou qualquer objeto que possa causar ferimentos, mesmo que representem utensílios de trabalho ou cultural (tesouras, martelos, flechas, tacos, tacape, brocas, etc)



As forças de segurança têm autonomia para incluir outros itens na relação até horas antes do evento oficial.