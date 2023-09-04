Piloto que ficou 13 dias perdido na Amazônia morre em 2ª queda de avião

Quase um ano após ser resgatado de um acidente de avião na Amazônia, o piloto Otávio Munhoz, 38, morreu depois de uma segunda queda em Roraima.

De acordo com informações da Polícia Civil, a família do piloto comunicou o acidente aéreo na segunda-feira (28). Após seis dias de buscas, o corpo foi localizado no sábado (2). Ele foi enviado para Londrina (PR), onde foi sepultado neste domingo (3).

Piloto paranaense morre após avião cair pela segunda vez Crédito: Reprodução/Facebook

Munhoz havia sofrido um acidente aéreo na mesma região em setembro do ano passado. Ele ficou 13 dias na mata até ser localizado e resgatado.

Na ocasião, o Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) informou que a aeronave havia decolado de local desconhecido e os destroços foram encontrados com sinais de incêndio intencional. A região é uma rota usada por garimpeiros ilegais que acessam a Terra Indígena Yanomami.