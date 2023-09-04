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Acidente aéreo

Piloto que ficou 13 dias perdido na Amazônia morre em 2ª queda de avião

Otávio Augusto Munhoz da Silva tinha 38 anos e o avião que pilotava caiu na região do município de Mucajaí, Sul de Roraima
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 set 2023 às 05:55

Publicado em 04 de Setembro de 2023 às 05:55

Quase um ano após ser resgatado de um acidente de avião na Amazônia, o piloto Otávio Munhoz, 38, morreu depois de uma segunda queda em Roraima.
De acordo com informações da Polícia Civil, a família do piloto comunicou o acidente aéreo na segunda-feira (28). Após seis dias de buscas, o corpo foi localizado no sábado (2). Ele foi enviado para Londrina (PR), onde foi sepultado neste domingo (3).
Piloto paranaense morre após avião cair pela segunda vez
Piloto paranaense morre após avião cair pela segunda vez Crédito: Reprodução/Facebook
Munhoz havia sofrido um acidente aéreo na mesma região em setembro do ano passado. Ele ficou 13 dias na mata até ser localizado e resgatado.
Na ocasião, o Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) informou que a aeronave havia decolado de local desconhecido e os destroços foram encontrados com sinais de incêndio intencional. A região é uma rota usada por garimpeiros ilegais que acessam a Terra Indígena Yanomami.
O Cenipa afirmou que não foi comunicado sobre esse novo acidente com o piloto.

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