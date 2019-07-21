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Jaciara

Filhote de onça-parda é resgatado em área de lavoura em MT

Segundo a Polícia Militar, o filhote nasceu há cerca de 30 dias

Publicado em 

21 jul 2019 às 19:40

Publicado em 21 de Julho de 2019 às 19:40

2018 foi de dilacerar corações, foi um ano da asfixia de esperanças Crédito: Divulgação/PM MT
Um filhote de onça-parda que estava perdido em uma área de lavoura foi resgatado na última quarta-feira (17) em Jaciara, a 144 km de Cuiabá, no Mato Grosso. Segundo a Polícia Militar, o filhote nasceu há cerca de 30 dias.
O animal recebeu os primeiros cuidados de uma moradora da cidade que atua em apoio a órgãos ambientais na proteção de animais silvestres.
O Batalhão Ambiental fez o resgate depois de ser acionado pelo Corpo de Bombeiros Militares de Jaciara, que havia recebido informações sobre sua localização.
O filhote foi encaminhado na última semana para o Hospital Veterinário da UFMT (Universidade Federal do Mato Grosso), em Cuiabá. 
Quando receber alta, será levado para o Centro de Triagem de Animais Silvestres do Batalhão Ambiental, em Várzea Grande, na região metropolitana da capital do estado. Ali, a onça será será treinada para viver livre antes de ser reintroduzida à natureza.

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