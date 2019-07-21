Filhote de onça-parda é resgatado em área de lavoura em MT

2018 foi de dilacerar corações, foi um ano da asfixia de esperanças Crédito: Divulgação/PM MT

Um filhote de onça-parda que estava perdido em uma área de lavoura foi resgatado na última quarta-feira (17) em Jaciara, a 144 km de Cuiabá, no Mato Grosso. Segundo a Polícia Militar, o filhote nasceu há cerca de 30 dias.

O animal recebeu os primeiros cuidados de uma moradora da cidade que atua em apoio a órgãos ambientais na proteção de animais silvestres.

O Batalhão Ambiental fez o resgate depois de ser acionado pelo Corpo de Bombeiros Militares de Jaciara, que havia recebido informações sobre sua localização.

O filhote foi encaminhado na última semana para o Hospital Veterinário da UFMT (Universidade Federal do Mato Grosso), em Cuiabá.