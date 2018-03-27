Filha de Marielle Franco tatua o rosto da mãe no braço

A filha da vereadora Marielle Franco, Luyara Santos, de 19 anos, tatuou o rosto da mãe no braço. Em seu perfil no Instagram, Luyara publicou a foto e prestou uma homenagem a mãe: "Marcada na minha memória, no meu coração, na minha vida e agora na minha pele!". A publicação já tem mais de 1.400 likes.

A arte marcada na pede da jovem foi feira pelo tatuador Magrão Kovok. Ele também compartilhou a imagem em sua conta na rede social. Tattoo feita na minha nova amiga Luy Franco, filha de Marielle Franco. Marielle de todas as cores. Uma honra, escreveu o artista.