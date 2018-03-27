Filha de Marielle Franco tatua o rosto da mãe no braço

A filha da vereadora Marielle Franco, Luyara Santos, de 19 anos, tatuou o rosto da mãe no braço. Em seu perfil no Instagram, Luyara publicou a foto e prestou uma homenagem a mãe: "Marcada na minha memória, no meu coração, na minha vida e agora na minha pele!". A publicação já tem mais de 1.400 likes.
A arte marcada na pede da jovem foi feira pelo tatuador Magrão Kovok. Ele também compartilhou a imagem em sua conta na rede social. Tattoo feita na minha nova amiga Luy Franco, filha de Marielle Franco. Marielle de todas as cores. Uma honra, escreveu o artista.
Marielle e seu motorista, Anderson Gomes foram mortos no Estácio. A vereadora saia de um compromisso na Casa das Pretas, na Lapa, região boêmia do Rio. No carro estava ainda uma assessora da vereadora que sobreviveu. Imagens de câmeras de segurança mostram que o carro da vereadora foi seguida por dois veículos da Lapa até o local do crime, onde o ocupante de um desses automóveis fez os disparos.