FHC diz que faltou governo federal ditar rumo na pandemia

"Na pandemia, ficou claro que as pessoas querem regra, querem saber o que pode e o que não pode. E cobra do Estado que o Estado não está sendo mais exigente. Muda o ministro da Saúde toda hora. Não pode. Falta um caminho, falta um rumo", disse no 3º Encontro Nacional de Liderança e Gestão Pública do CLP, que ocorre neste sábado (5) de forma virtual.