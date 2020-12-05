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Crítica

FHC diz que faltou governo federal ditar rumo na pandemia

Em evento, ex-presidente da República afirmou que o governo Bolsonaro não deu um caminho claro para o enfrentamento do coronavírus

Publicado em 05 de Dezembro de 2020 às 15:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 dez 2020 às 15:35
Ex-presidente Fernando Henrique Cardoso
Ex-presidente Fernando Henrique Cardoso Crédito: Ricardo Medeiros
Defendendo a complementaridade do papel do poder público e privado em um país, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) destacou que a função do Estado é dar um rumo para a sociedade quando necessário. O ex-presidente citou o exemplo da pandemia do coronavírus e criticou rapidamente a postura do governo federal diante da crise.
"Na pandemia, ficou claro que as pessoas querem regra, querem saber o que pode e o que não pode. E cobra do Estado que o Estado não está sendo mais exigente. Muda o ministro da Saúde toda hora. Não pode. Falta um caminho, falta um rumo", disse no 3º Encontro Nacional de Liderança e Gestão Pública do CLP, que ocorre neste sábado (5) de forma virtual.

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O ex-presidente continuou: "Em que nós vamos nos apoiar, o que é certo ou errado nessa questão? A preeminência do setor público nesses momentos dramáticos acontece",.
FHC também defendeu privatizações, agenda que foi significativa em seu governo. "Por que não permitir ao setor privado participar do produto nacional se houver regras? O Estado precisa socializar as oportunidades, não quer dizer monopolizar."

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