FBI procura suposto integrante da Al-Qaeda no Brasil

Mohamed Ahmed Elsayed, procurado pelo FBI por suposta participação na organização terrorista Al Qaeda Crédito: FBI/Reprodução

O FBI afirmou, nesta segunda-feira (12), que busca um suspeito de integrar a organização terrorista Al-Qaeda.

Segundo o comunicado, Mohamed Ahmed Elsayed Ahmed Ibrahim é procurado para interrogatório sobre "papel que supostamente desempenhou como agente e facilitador da Al-Qaeda".

"Ele esteve, supostamente, envolvido no planejamento de ataques contra os Estados Unidos e seus interesses, e no fornecimento de apoio material para Al-Qaeda desde, aproximadamente, 2013. Ele está no Brasil".

De acordo com o FBI, quem tiver informações dele, deve entrar em contato com o órgão norte-americano ou com a embaixada ou consulado mais próximo.

Em nota, o Ministério da Justiça e o Ministério das Relações Exteriores afirmam: "O governo norte-americano, por meio do Departamento de Justiça - FBI anunciou, hoje, que incluiu: 'MOHAMED AHMED ELSAYED AHMED IBRAHIM', de nacionalidade egípcia, na lista de suspeitos de envolvimento em terrorismo, procurados pelos Estados Unidos para interrogatório.

Mohamed Ahmed ingressou no Brasil em 2018 e obteve a autorização de residência, encontrando-se em condição migratória regular.