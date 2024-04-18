Farmacêutica deve distribuir no país remédio similar ao Ozempic

Farmacêutica brasileira Biomm pretende ampliar o acesso da população brasileira aos tratamentos avançados contra o diabete Crédito: Shutterstock

A farmacêutica brasileira Biomm fechou um acordo com a empresa de biotecnologia indiana Biocon para comercializar e distribuir um medicamento similar ao Ozempic no Brasil. A informação foi divulgada oficialmente pela empresa brasileira, por meio de um fato relevante (documento usado por empresas de capital aberto para informar novidades ao mercado).

Atualmente, a patente (ou seja, o direito exclusivo de comercialização) do Ozempic pertence à companhia dinamarquesa Novo Nordisk, mas essa garantia termina em 2026. De acordo com a empresa, assim como o Ozempic, o novo medicamento terá como princípio ativo a semaglutina - forma sintética do hormônio GLP-1 que age no controle dos níveis de açúcar no sangue e reduz o risco de eventos cardiovasculares, como enfarte e AVC. Esse fármaco é destinado para pacientes com diabete tipo 2, mas vem sendo amplamente usado para o emagrecimento - com ou sem indicação médica.

Mercado

Segundo um levantamento mencionado pela Biomm, o mercado brasileiro de semaglutida teria movimentado cerca de R$ 3 bilhões em 2023. A farmacêutica diz que, com a comercialização nacional, pretende ampliar o acesso da população brasileira aos tratamentos avançados contra o diabete.