Fantasia de índio vira polêmica após campanha politicamente correta

O politicamente correto disputa espaço com a irreverência dos blocos Crédito: Reprodução

Índio não pode. Cigano também não. Enfermeira sensual? Nem pensar. Iemanjá, de jeito nenhum. Nega maluca, árabe e homem vestido de mulher também estão na lista de fantasias que devem ser banidas pelos foliões, de acordo com um vídeo postado pelo site Catraca Livre, que estabelece as sete fantasias que não devem ser usadas no carnaval por serem preconceituosas ou machistas. O politicamente correto disputa espaço com a irreverência dos blocos, e os debates esquentaram. A artista indígena Katú Mirim deu início, também na web, à campanha #ÍndioNãoéÉFantasia, em que defende que o uso desses trajes é, sim, um ato ofensivo.

 Indígenas existem, resistem e temos cultura. Fantasia de índio é racismo porque discrimina nossa raça, fortalece o estereótipo do índio folclore e a hipersexualização da mulher indígena  diz Katú.

O vídeo já foi visualizado quase dois milhões de vezes. Nas redes sociais, a artista vem sendo atacada por sua posição  98% dos comentários são ruins, revela.

 As pessoas não conhecem a cultura raiz desse país, ainda têm um índio folclore na cabeça. Dizem amar nossa cultura, mas massacram o indígena que pede respeito.

LIDERANÇA NÃO VÊ 'NADA DE MAIS'

A posição da artista, entretanto, não é consenso entre as lideranças indígenas. Para Afonso Apurinã, presidente da Associação Centro de Referência da Cultura dos Povos Indígenas Aldeia Maracanã, é importante preservar a liberdade de expressão.

 Não vejo nada demais desde que haja respeito, sem tom de deboche  afirma Apurinã.

Mio Vacite, presidente-fundador da União Cigana do Brasil, tem visão semelhante sobre as fantasias que remetem ao grupo étnico originário da Romênia, vistas como motivo de orgulho:

 É preciso ter cuidado. Por exemplo: havia um programa humorístico que colocava um cigano como trambiqueiro, naquele estereótipo clássico. Reclamamos, e retiraram o personagem. Essa questão da fantasia, porém, não me incomoda. Ao contrário: podemos tomar como uma homenagem, e acho que pode até ajudar a diminuir o preconceito. Desde que, claro, não seja feito desse modo pejorativo.

FUNAI NÃO SE POSICIONA

Entre estudiosos do carnaval, o teor das fantasias também não gera tanta controvérsia.

 Claro que o que agride não é adequado, mas não vejo isso nos casos citados. É uma brincadeira, que pode abrir para o diálogo  acredita o professor Felipe Ferreira, do Instituto de Artes da Uerj e coordenador do Centro de Referência do Carnaval da universidade.

 Só consigo ver a celebração dos povos, o respeito. Não vejo qualquer ridicularização  pondera o carnavalesco Milton Cunha.

Já a editora de Cidadania do Catraca Livre, Paula Lago, vê com bons olhos que esse tipo de discussão aconteça em meio ao carnaval: