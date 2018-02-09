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Rio de Janeiro

Fantasia de índio vira polêmica após campanha politicamente correta

Campanha nas redes sociais contesta o uso de vestimentas étnicas ou religiosas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 fev 2018 às 09:48

Publicado em 09 de Fevereiro de 2018 às 09:48

O politicamente correto disputa espaço com a irreverência dos blocos Crédito: Reprodução
Índio não pode. Cigano também não. Enfermeira sensual? Nem pensar. Iemanjá, de jeito nenhum. Nega maluca, árabe e homem vestido de mulher também estão na lista de fantasias que devem ser banidas pelos foliões, de acordo com um vídeo postado pelo site Catraca Livre, que estabelece as sete fantasias que não devem ser usadas no carnaval por serem preconceituosas ou machistas. O politicamente correto disputa espaço com a irreverência dos blocos, e os debates esquentaram. A artista indígena Katú Mirim deu início, também na web, à campanha #ÍndioNãoéÉFantasia, em que defende que o uso desses trajes é, sim, um ato ofensivo.
 Indígenas existem, resistem e temos cultura. Fantasia de índio é racismo porque discrimina nossa raça, fortalece o estereótipo do índio folclore e a hipersexualização da mulher indígena  diz Katú.
O vídeo já foi visualizado quase dois milhões de vezes. Nas redes sociais, a artista vem sendo atacada por sua posição  98% dos comentários são ruins, revela.
 As pessoas não conhecem a cultura raiz desse país, ainda têm um índio folclore na cabeça. Dizem amar nossa cultura, mas massacram o indígena que pede respeito.
LIDERANÇA NÃO VÊ 'NADA DE MAIS'
A posição da artista, entretanto, não é consenso entre as lideranças indígenas. Para Afonso Apurinã, presidente da Associação Centro de Referência da Cultura dos Povos Indígenas Aldeia Maracanã, é importante preservar a liberdade de expressão.
 Não vejo nada demais desde que haja respeito, sem tom de deboche  afirma Apurinã.
Mio Vacite, presidente-fundador da União Cigana do Brasil, tem visão semelhante sobre as fantasias que remetem ao grupo étnico originário da Romênia, vistas como motivo de orgulho:
 É preciso ter cuidado. Por exemplo: havia um programa humorístico que colocava um cigano como trambiqueiro, naquele estereótipo clássico. Reclamamos, e retiraram o personagem. Essa questão da fantasia, porém, não me incomoda. Ao contrário: podemos tomar como uma homenagem, e acho que pode até ajudar a diminuir o preconceito. Desde que, claro, não seja feito desse modo pejorativo.
FUNAI NÃO SE POSICIONA
Entre estudiosos do carnaval, o teor das fantasias também não gera tanta controvérsia.
 Claro que o que agride não é adequado, mas não vejo isso nos casos citados. É uma brincadeira, que pode abrir para o diálogo  acredita o professor Felipe Ferreira, do Instituto de Artes da Uerj e coordenador do Centro de Referência do Carnaval da universidade.
 Só consigo ver a celebração dos povos, o respeito. Não vejo qualquer ridicularização  pondera o carnavalesco Milton Cunha.
Já a editora de Cidadania do Catraca Livre, Paula Lago, vê com bons olhos que esse tipo de discussão aconteça em meio ao carnaval:
 É o melhor caminho para você debater o tema do indígena, e até pensar se quer mudar de opinião ou não.

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