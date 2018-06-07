Fábrica no interior do Rio é fechada por colocar água no leite integral

Fachada da fábrica da Godam fechada: leite integral impróprio para consumo Crédito: Divulgação

Uma fábrica da Godiva Alimentos, que produz os laticínios Godam, foi fechada na manhã desta quarta-feira em uma ação da Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon), em Sapucaia, na Região Serrana do Rio. Ninguém foi preso na ação.

A ação da Polícia Civil foi desencadeada após fiscais da Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento (SEAPPA) constatarem que dois lotes do leite Godam estavam impróprios para consumo. Durante o processamento, os fabricantes retiravam a matéria gorda do leite para fazer manteiga e completavam o produto com mais água. O leite chegava nas prateleiras como se fosse leite integral. O produto era mais vendido nos mercados da Zona Oeste, onde o custo era menor.

A ação da Polícia Civil foi desencadeada após fiscais da Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento (SEAPPA) constatarem que dois lotes do leite Godam estavam impróprios para consumo. Durante o processamento, os fabricantes retiravam a matéria gorda do leite para fazer manteiga e completavam o produto com mais água. O leite chegava nas prateleiras como se fosse leite integral. O produto era mais vendido nos mercados da Zona Oeste, onde o custo era menor.

Em testes realizados no dia 12 de abril com amostras de dois lotes, J82 e o lote P91, foram constatados acidez, densidade e matéria gorda em números insatisfatórios. Segundo a SEAPPA, 44% do leite era água. A empresa chegou a ser multada, mas não pagou.

EMPRESA QUESTIONA DECISÃO

Por nota, a Godiva afirmou que a decisão de fechar a unidade foi "arbitrária e desproporcional", já que os lotes citados poderiam ter sido excluídos do estoque no aguardo da perícia. Também diz que está tomando todas as medidas cabíveis para preservar seus direitos e sua reputação. Confira a nota na íntegra:

Em relação às notícias veiculadas pela imprensa nos dois últimos dias sobre o fechamento de nossa unidade em Sapucaia (RJ), a GODIVA ALIMENTOS LTDA., detentora da marca GODAM, esclarece que:

- A GODIVA ALIMENTOS foi fundada no ano 2000, e nos 18 anos de sua existência sempre primou pela qualidade de seus produtos e pelo cuidado na escolha de seus fornecedores e em seu processo fabril.

- A decisão das autoridades de fechar nossa unidade de Sapucaia (RJ) revelou-se arbitrária e desproporcional, pois se refere a supostos problemas com os lotes J82 e P91 (fabricação em 05/04/18 e 06/04/18) de leite integral, que poderiam ter sido excluídos do estoque no aguardo da perícia e da realização da contraprova.

- A GODIVA reitera que todos os seus produtos possuem alto padrão de qualidade e estão absolutamente adequados às exigências sanitárias e regulamentares. A empresa investe na melhoria constante de seu controle de qualidade e possui todas as certificações sanitárias exigidas pela legislação brasileira.

- A empresa está tomando todas as medidas cabíveis para preservar seus direitos e manter intacta sua reputação, construída ao longo desses 18 anos. Enquanto colabora com as autoridades para que os fatos sejam apurados devidamente o mais rápido possível, a GODIVA assegura a seus clientes seu compromisso em manter a alta qualidade de seus produtos.